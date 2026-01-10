Hatay\'da Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir ikamette yapılan aramada çeşitli silah ve mühimmat ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Ocak 2026 günü Samandağ Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet otomatik av tüfeği, 22 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili olarak ikamette bulunan E.S. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların güvenliği ve asayişin sağlanması için benzer denetimlerin süreceğini ifade etti. - HATAY