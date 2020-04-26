Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

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Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor
6 saat önce
Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgesine teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Er Ahmet İnce'nin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor
HATAY - Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgesine teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Er Ahmet İnce'nin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 11:42 Kaynak: İHA
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