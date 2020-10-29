(Havadan görüntülerle) -KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERDEN CUMHURİYET KONVOYU - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) -KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERDEN CUMHURİYET KONVOYU

29.10.2020 13:18
(Havadan görüntülerle) -KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERDEN CUMHURİYET KONVOYU, System.String[]

KLASİK Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, Kadıköy'de onlarca klasik otomobilden oluşan konvoy ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

KLASİK Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, Kadıköy'de onlarca klasik otomobilden oluşan konvoy ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.Renkli görüntülerin yaşandığı konvoya çevredeki vatandaşlar  ve araçlarda eşlik etti.Konvoy drone ile havadan da görüntülendi.

Klasik otomobiller Hasanpaşa'da Kadıköy Belediyesi önünde bir araya geldi. Cumhuriyetin kuruluşunun 97'inci yılı dolayısıyla onlarca klasik otomobil  yollara çıktı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen  klasik otomobil bir araya gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından düzenlenen programa klasik otomobil tutkunları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Klasik otomobiller, renkli görüntüler eşliğinde Kadıköy caddelerinde konvoy halinde ilerledi.Çevredeki vatandaşlarda cam ve balkonlara çıkarak elerindeki bayrakları sallayarak kutlamalara  katıldı.Yol boyunca vatandaşlara nostaljik anlar yaşatan klasik otomobillerden oluşan konvoy geçişi Hasanpaşa'da sona erdi.İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyesi Serkan Okay da  "Cumhuriyetimizin 97. Yılı anısına İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak bir konvoy oluşturduk. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının bize yaktığı Cunhuriyet meşalesini, gelecek nesillere taşımak adına her yıl olduğu gibi bayraklarla balonlarla  süslenmiş araçlarımızla Cumhuriyet coşkusunu yaşamaya çalışacağızö diye konuştu. Yeliz Çalış "Çok mutluyuz,Cumhuriyetin 97.yılı. Çocuklarımızı da getirdik bu güzel güne.Koronavirüsün bir an önce bitmesi ve daha büyük coşkuyla daha kalabalık kutlamak istiyoruz" diye konuştu.

- İstanbul
(Havadan görüntülerle) -KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERDEN CUMHURİYET KONVOYU
(Havadan görüntülerle) -KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERDEN CUMHURİYET KONVOYU
(Havadan görüntülerle) -KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERDEN CUMHURİYET KONVOYU
(Havadan görüntülerle) -KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERDEN CUMHURİYET KONVOYU
(Havadan görüntülerle) -KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERDEN CUMHURİYET KONVOYU
(Havadan görüntülerle) -KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERDEN CUMHURİYET KONVOYU
(Havadan görüntülerle) -KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERDEN CUMHURİYET KONVOYU
(Havadan görüntülerle) -KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERDEN CUMHURİYET KONVOYU
(Havadan görüntülerle) -KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERDEN CUMHURİYET KONVOYU
(Havadan görüntülerle) -KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERDEN CUMHURİYET KONVOYU
(Havadan görüntülerle) -KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERDEN CUMHURİYET KONVOYU
(Havadan görüntülerle) -KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERDEN CUMHURİYET KONVOYU
(Havadan görüntülerle) -KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERDEN CUMHURİYET KONVOYU
(Havadan görüntülerle) -KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERDEN CUMHURİYET KONVOYU
(Havadan görüntülerle) -KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERDEN CUMHURİYET KONVOYU

29 ekim cumhuriyet bayramı, Cumhuriyet, Otomobil, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Havadan görüntülerle) -KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERDEN CUMHURİYET KONVOYU - Son Dakika

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