Havuzda akıma kapılan çocukları kurtaran esnaf dehşet anları anlattı

Havuzda akıma kapılan çocukları kurtaran esnaf dehşet anları anlattıÇocukları havuzdan çıkarıp kurtaran esnaf Mustafa Kaya: "Ortada bir can var. İnsanın eli ayağı boşalıyor. 5 yaşındaki çocuk bir insan ağırlığına çıkar mı? İkisini de hemen koşarak geldim ve çıkardım"Esnaf Sevilay Şahin: "Çocukların devamlı girdikleri bir havuzdu ki biz bile su aktığı zaman ayaklarımızı sokup otururduk. Elektrikle alakalı zannedersem uzun zamandır bir bakım yapılmadı"İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, süs havuzuna girerek elektrik akımına kapılan iki çocuğu kurtaran mahalle esnafı Mustafa Kaya, yaşanan dehşet anlarını anlattı. Kaya, "Çocuklar hareketsizdi; ne bir çırpınma var, ne başka bir şey hareketsizlerdi. Önce küçük oğlan çocuğunu aldım elime; baktım birinin kucağına verecek biri yok. Yere bıraktım. Sonra kız çocuğunu aldım onu da koydum. Oğlan çocuğu suyun üstündeydi, kız çocuğu suyun dibine inmişti" dedi.Kemalpaşa ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Şehit Ramazan Salbaş Parkı'ndaki süs havuzuna giren Yağmur Ceylan ve Emir Kaan Erdem elektrik akımına kapıldı. Olayın olmasıyla birlikte bir mahalle sakini 'yardım edin' çığlıklarına koşan mahalle esnafı Mustafa Kaya, hemen önünde bulunan parka koşarak gitti. Kendi canını düşünmeden hemen çocukları kurtarmak için havuza atlayan Mustafa Kaya, olay anı yaşanılanları anlattı."Çocuklar hareketsiz yatıyordu"Çocukların havuzda hareketsiz yattığını ifade eden Kaya, "Bir adam 'yardım edin' diye bağırıyordu. Hemen koşarak atladım geldim. Çocuklar hareketsizdi; ne bir çırpınma var, ne başka bir şey hareketsizlerdi. Atlamadan önce şalter sesi duydum. Elektrik var yok girdim, bereket yokmuş. Önce küçük oğlan çocuğunu aldım elime; baktım birinin kucağına verecek biri yok. Çoluk çocuk vardı hep çevremde. Yere bıraktım. Sonra kız çocuğunu aldım onu da koydum. Sonra mahalleli geldi. Kızın durumu biraz daha ağırdı. Oğlan çocuğu suyun üstündeydi, kız çocuğu suyun dibine inmişti. O adına mümkünse ikisini aynı anda alırdım ama olmadı" dedi."Elim ayağım boşaldı, kaldıramadım"O an can havliyle kendi canını düşünmediğini dile getiren Kaya, "Ortada bir can var. İnsan eli ayağı boşalıyor. 5 yaşındaki çocuk bir insan ağırlığına çıkar mı? O an benim mi elim ayağım boşaldı çocuk mu ağırlaştı. Kolunda ayağından tuttum kalkmıyor resmen, çocuğu kaldıramıyorum böyle bir şey olabilir mi" ifadelerini kullandı.Olaydan sonra panolara kilit vurulduğu iddiasıÇocukların parkta oynamalarının en doğal hakları olduğunu ve önlem alınması gerektiğini belirten Kaya, elektrik pano kapaklarının kilitli bile olmadığını, olaydan sonra kilit vurulduğunu iddia etti.Bir başka mahalle esnafı Sevilay Şahin de, birçok çocuğun havuzda daha önce de oynadığını; ancak böyle bir olay yaşanmadığını belirterek, "Havuz devamlı kullanılan bir havuzdu. Çocukların devamlı girdikleri bir havuzdu ki biz bile su aktığı zaman ayaklarımızı sokup otururduk. Elektrikle alakalı zannedersem uzun zamandır bir bakım yapılmadı. Biz de görmedik son zamanlarda bir şey yapılmadı. Zannedersem bununla alakalı bir sıkıntı oldu ama çocuklara çok üzüldük" dedi.Çocukların tedavileri devam ediyorKemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Minik Yağmur Ceylan'ın tedavisi yoğun bakımda sürerken, Emir Kaan Erdem'in ise müşahede altında tutulduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.