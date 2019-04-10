Havza'da "Gençliğin Dönüm Noktası Üniversiteler""Konulu Söyleşi

Havza
'da 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları kapsamında Havza Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Havza Gençlik Merkezi işbirliği ile "Gençliğin Dönüm Noktası Üniversiteler" konulu söyleşi düzenlendi.
Havza Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan Havza Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Bektaş
, gençlik merkezi çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Söyleşiye davetli olarak katılan Çorum
İdare Mahkemesi Başkanı Kemaleddin Özdemir Havzalı olduğunu belirterek, "Ben de sizler ile aynı sıralarda okudum ve şu an ülkeme hizmet eden bir konumdayım. Bunu sizler de başarabilirsiniz. Bunun yolu kendinize inanmak, güvenmek ve hedef koymaktan geçiyor." dedi.
Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan
ise katılımcı gençlere tavsiyeler vererek, "Eminim ki bizim gençlerimiz Stanford Üniversitesinde okuyanlardan daha aşağı değil. Bu sadece bu zekayı nasıl kullandığınız ile alakalı. Bakış acımızı değiştirip olaylara farklı açıdan baktığınızda bunu göreceksiniz. Üniversite seçimi çok önemli. Sizin geleceğinizi belirleyen bir tercih. Bu tercihi yaparken dikkatli olmanız lazım." diye konuştu.
Söyleşiye, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir
, İlçe Müftüsü İlyas Akyazı
, Havza Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Gençlik Merkezi kursiyerleri ve öğrenciler katıldı.
Söyleşi sonrası Çorum İdare Mahkemesi Başkanı Kemaleddin Özdemir, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan
ve beraberindekiler Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.