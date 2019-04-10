Son Dakika Haberleri: Havza'da "Gençliğin Dönüm Noktası Üniversiteler""Konulu Söyleşi

Havza'da "Gençliğin Dönüm Noktası Üniversiteler""Konulu Söyleşi

32 dakika önce

Havza'da 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları kapsamında Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ve Havza Gençlik Merkezi işbirliği ile "Gençliğin Dönüm Noktası Üniversiteler" konulu söyleşi düzenlendi.

Havza'da
Havza'da 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları kapsamında Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ve Havza Gençlik Merkezi işbirliği ile "Gençliğin Dönüm Noktası Üniversiteler" konulu söyleşi düzenlendi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan Havza Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Bektaş, gençlik merkezi çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Söyleşiye davetli olarak katılan Çorum İdare Mahkemesi Başkanı Kemaleddin Özdemir Havzalı olduğunu belirterek, "Ben de sizler ile aynı sıralarda okudum ve şu an ülkeme hizmet eden bir konumdayım. Bunu sizler de başarabilirsiniz. Bunun yolu kendinize inanmak, güvenmek ve hedef koymaktan geçiyor." dedi.

Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise katılımcı gençlere tavsiyeler vererek, "Eminim ki bizim gençlerimiz Stanford Üniversitesinde okuyanlardan daha aşağı değil. Bu sadece bu zekayı nasıl kullandığınız ile alakalı. Bakış acımızı değiştirip olaylara farklı açıdan baktığınızda bunu göreceksiniz. Üniversite seçimi çok önemli. Sizin geleceğinizi belirleyen bir tercih. Bu tercihi yaparken dikkatli olmanız lazım." diye konuştu.

Söyleşiye, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Müftüsü İlyas Akyazı, Havza Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Gençlik Merkezi kursiyerleri ve öğrenciler katıldı.

Söyleşi sonrası Çorum İdare Mahkemesi Başkanı Kemaleddin Özdemir, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve beraberindekiler Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:03 Kaynak: AA
Milli Eğitim Müdürlüğü, Havza, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz! Son Dakika! YSK, MHP'li İsmin Seçilme Yeterliliğine Sahip Olmadığını Açıkladı Uysal'dan Büyükçekmece Açıklaması: Soyadından AK Parti'ye Oy Vereceği Tespit Edilen Kişiler Listeden Düşürülmüş İngiliz Ekonomisi Şubat Ayında Beklentinin Üzerinde Büyüdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 18:35:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havza'da "Gençliğin Dönüm Noktası Üniversiteler""Konulu Söyleşi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]