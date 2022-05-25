HAYALET AĞA TAKILAN YENGEÇ KURTARILDI - Son Dakika
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HAYALET AĞA TAKILAN YENGEÇ KURTARILDI

25.05.2022 20:47

AYDIN'IN Kuşadası ilçesi açıklarında hayalet ağa takılan yengeç kurtarıldı.

AYDIN'IN Kuşadası ilçesi açıklarında hayalet ağa takılan yengeç kurtarıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi Başkanlığı ekipleri Kuşadası açıklarında bir yengecin hayalet ağa takıldığını fark etti. Ekipler, titiz bir çalışmayla telleri keserek yengeci kurtardı. Yengeç tekrar doğaya bırakılırken, kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı. (DHA)

GÖRÜNTÜLÜ HABER

Yengecin kurtarılma ve denize salınması anı görüntüsü

HaberBurhan CEYHAN- Kamera AYDIN, (DHA)

HAYALET AĞA TAKILAN YENGEÇ KURTARILDI
HAYALET AĞA TAKILAN YENGEÇ KURTARILDI
HAYALET AĞA TAKILAN YENGEÇ KURTARILDI
HAYALET AĞA TAKILAN YENGEÇ KURTARILDI
HAYALET AĞA TAKILAN YENGEÇ KURTARILDI
HAYALET AĞA TAKILAN YENGEÇ KURTARILDI
HAYALET AĞA TAKILAN YENGEÇ KURTARILDI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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