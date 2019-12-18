Hayata Sarıl Lokantası'nda yemekler yeni başlangıçlar için pişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayata Sarıl Lokantası'nda yemekler yeni başlangıçlar için pişti - Son Dakika

Hayata Sarıl Lokantası'nda yemekler yeni başlangıçlar için pişti

6 saat önce

Ünlü şefler Beyoğlu'ndaki "Hayata Sarıl Lokantası"ında evsizler için son kez yemek pişirdi.

Hayata Sarıl Lokantası'nda yemekler yeni başlangıçlar için pişti, System.String[]

Ünlü şefler Beyoğlu'ndaki "Hayata Sarıl Lokantası"ında evsizler için son kez yemek pişirdi. Lokanta artık yeni başlangıçlar için yeni işbirlikleri ile kazanlarını kaynatmaya devam edecek.


Radisson Hotel Group Türkiye Sorumlu İşletme Projeler ekibinin belirlediği çerçevede oluşturulan Hayata Sarıl Lokantası'na destek kampanyasında 2019 yılı pişirme programının son etkinliği gerçekleştirildi. Ünlü yemek şefleri 2019 yılı içerisinde ayda bir gün Hayata Sarıl Lokantası'nda belirledikleri özel bir menüyü pişirdi ve servis etti. Gün boyu gelen misafirlerin satın aldığı bu menüden elde edilen gelir Hayata Sarıl Lokantası'nın bütçesine destek olmak için kullanıldı.


"Farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu bize"


Proje ile farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Radisson Hotel Group Bölge Pazarlama Müdürü Yeşim Doğukan, "Bizim 2019 senesi içerisinde her ay yaptığımız organizasyonlarımızın sonuncusuna gelmiş bulunmaktayız. Ayşe abla ile birlikte yaklaşık 8-9 aydır çalışıyoruz. Radisson Hotel grubu olarak elimizden geldiği kadar Türkiye'deki tüm otellerimizin katkılarıyla birlikte sokakta yaşayan vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biraz farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu bize" dedi.


"Yürekten tebrik ediyorum"


Hayata Sarıl Lokantası'nın sahibi Ayşe Tükrükçü' nün hayat hikayesinden çok etkilendiğini aktaran Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel, "Gerçekten inanılmaz bir hayat hikayesi var. Aslında film yapılabilir. Şuanda benim yanımda inanılmaz bir rol model var. Hayatın çok ciddi sillesini yemiş çok etkilendiğim bir hikayesi var. Onu yürekten tebrik ediyorum. Birçok kadına ışık olacak kocaman bir kalbe sahip yılmadan yoluna devam edip böylesine güzel bir lokantayı Beyoğlu'nda hayata geçirmiş" diye konuştu.


"Bugün destek oluyoruz"


Projeye seve seve destek verdiğini söyleyen EPOS7 Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kozanoğlu, "Ben hayatım boyunca sosyal sorumluluk projelerine destek verdim. Bu proje bana çok dokundu. Seve seve final gününde ev sahipliği yaparım dedim. Bütün dostlarımı çağırdım. Bugün destek oluyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Türkiye, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor
Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir Türkiye'de son 24 saat içinde 4 kişi intihar etti!

Son Dakika Haberleri
23:45 22 yıldır bitirilemeyen inşaat için protokol imzalandı - Son Dakika
23:44 Bodrum'da yılbaşı süslemesinde kullanılan vincin devrilmesiyle ilgili 2 tutuklama - Son Dakika
23:42 İsrail'den son 3 yılda Filistin'de yasa dışı 22 bin yerleşim birimine onay - Son Dakika
23:42 Yemen Dışişleri Bakanı ile BM Temsilcisi Stockholm Anlaşması'nı görüştü - Son Dakika
23:42 "Kırkyalan" filminin galası yapıldı - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 23:46:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayata Sarıl Lokantası'nda yemekler yeni başlangıçlar için pişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]