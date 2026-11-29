Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Dilber karakteriyle kendisi arasındaki mesafeyi Cumhuriyet'e verdiği röportajda anlattı. "Dilber bir başkası. Ben değilim" diyen oyuncu, "Ben nasıl gerekmediği sürece mahalle bakkalım olmuyorsam, sahne çekildiği anlar dışında da Dilber olmuyorum" sözleriyle karakterini set dışına taşımadığını söyledi.

Ergüçlü'nün röportajı, başrolünü üstlendiği ve ortak yapımcısı olduğu "Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri" filminin cuma günü vizyona girmesinin ardından yayımlandı. Alphan Eşeli'nin yazıp yönettiği filmde oyuncu, dünyaya getirdiği sıra dışı bir varlığı korumaya çalışırken giderek yalnızlaşan Gül'ü canlandırıyor.

ALTIN KOZA'DA ÖDÜL GETİREN FİLM

Dünya prömiyerini Tribeca Film Festivali'nde yapan film, Ergüçlü'ye Altın Koza'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandırdı. Oyuncu, festivallerde daha şiddetli bir korku filmi bekleyen seyircilerin Gül'ün duygusundan etkilenerek salondan çıkmasının kendisini çok mutlu ettiğini anlattı. Ergüçlü, yapımcılığa da filmin daha görünür olması için dahil olmak istediğini belirtti.

"GÜÇLÜ KADIN" KALIBINA İTİRAZ ETTİ

Sinemadaki kadın temsillerine de değinen Ergüçlü, kadınların uzun süre ya kurban ya da birinin annesi, sevgilisi, eşi olarak gösterildiğini, buna tepki olarak doğan "güçlü kadın" figürünün de zamanla bir formüle dönüştüğünü söyledi. Oyuncu, "Benim için güç, kırılganlığın yokluğu değil. Korkan, hata yapan, çelişkili kararlar veren ama kendi hayatının öznesi olarak kalan bir kadın bana daha güçlü görünüyor" dedi.

Ergüçlü'ye göre asıl mesele, kadın karakterlere bir sıfat yakıştırmak değil, onlara erkek karakterlere tanınan karmaşıklığı tanımak.

"HAZAR'DAN BİR ŞEY KAYBETMEDİM"

Genç yaşta Kıbrıs'tan İstanbul'a gelerek kendi hayatını kuran oyuncu, o günlerden bu yana özünden bir şey kaybetmediğini söyledi ve "Huyları hâlâ aynı, sadece versiyon farklı" dedi. Yeni bir işe başlarken hâlâ başaramama endişesi taşıdığını anlatan Ergüçlü, kendini başarısızlık ihtimaline açık bıraktığını ama bunu "hâlâ ölesiye korkarak" yaptığını ifade etti.

Ergüçlü, geçen hafta da Dilber karakteri üzerinden sosyal medyada hakkında yapılan yorumlara tepki göstermiş, bu yorumları "rezil ve utanç verici" olarak nitelendirmişti.