Son Dakika Haberleri: HDP'li Taşdemir'den Barış Pınarı Harekatı değerlendirmesi
Son Dakika Politika HDP'li Taşdemir'den Barış Pınarı Harekatı değerlendirmesi

HDP'li Taşdemir'den Barış Pınarı Harekatı değerlendirmesi

1 saat önce

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği operasyonun kabul edilebilir olmadığını savundu.

HDP'li Taşdemir'den Barış Pınarı Harekatı değerlendirmesi, System.String[]

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği operasyonun kabul edilebilir olmadığını savundu.

Taşdemir, HDP'li kadın milletvekilleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Barış Pınarı Harekatını değerlendirdi.

Dirayet Taşdemir, hükümetin, "ne zaman oyları düşse, tek başına iktidar olamama ihtimali yükselse, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi kötüye gitse, dış politika çökse, çatışma, kaos politikalarına hız verdiğini" öne sürdü.

"Sanki ülke büyük bir tehlike içindeymiş gibi bir algı yaratıldığını" savunan Taşdemir, "Uluslararası güçlere gıkı çıkmayanlar, ancak mazlum halklar söz konusu olunca böbürleniyorlar ve bu halklara karşı zalimleşiyorlar." dedi.

Taşdemir, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği operasyonun kabul edilebilir olmadığını iddia etti.

Halkların Demokratik Partisi, Dirayet Taşdemir, Türkiye, Fırat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulmasını isteyen AB'den Türkiye'ye ödeme tehdidi
Reuters duyurdu! İşte TSK'nın harekatta vurduğu bölgeler Son dakika: Muhalefet liderlerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ilk yorum Şivan Perwer Barış Pınarı Harekatı'na ağlayarak tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:43:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP'li Taşdemir'den Barış Pınarı Harekatı değerlendirmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]