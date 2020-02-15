HDP Van Milletvekili hakkında soruşturma - Son Dakika
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HDP Van Milletvekili hakkında soruşturma

29 dakika önce

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı.

HDP Van Milletvekili hakkında soruşturma, System.String[]

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Milletvekili Murat Sarısaç hakkında, "terör örgütüne yardım ve yataklık, Terörle Mücadele Kanunu 6. maddesine aykırılık ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Milletvekili, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:50 Kaynak: İHA
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