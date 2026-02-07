Hendek'te 20 Kaçak Göçmen Yakalandı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, polisin durdurduğu kamyonette 20 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüsü ve organizatör şüphelisi tutuklandı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan kontrolde 19 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından deport edildi.

Olayla ilgili, organizatör şüphelisi M.E.K. (25) ile sürücü B.K. (25) gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, kamyonet sürücüsüne 23 bin 216 TL idari para cezası uygulanırken, araç trafikten menedildi.

Haber: İsa ÇİÇEK/HENDEK(Sakarya),