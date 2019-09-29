Hiç bu kadar gülmemiştim

Yönetmenliğini Ali Atay'ın yaptığı film, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan Cinayet Büro ekibinin komik macerasını konu alıyor. Filmde Başkomiser Emin'i canlandıran Uğur Yücel "Hiçbir işte bu kadar gülmedim. Bir an önce izlemek istediğim ender işlerimden biri" dedi.