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Hiç bu kadar gülmemiştim

1 saat önce

Yönetmenliğini Ali Atay'ın yaptığı film, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan Cinayet Büro ekibinin komik macerasını konu alıyor.

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Yönetmenliğini Ali Atay'ın yaptığı film, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan Cinayet Büro ekibinin komik macerasını konu alıyor. Filmde Başkomiser Emin'i canlandıran Uğur Yücel "Hiçbir işte bu kadar gülmedim. Bir an önce izlemek istediğim ender işlerimden biri" dedi.

Ali Atay, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:21 
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