Hiç bu kadar gülmemiştim
1 saat önce
Yönetmenliğini Ali Atay'ın yaptığı film, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan Cinayet Büro ekibinin komik macerasını konu alıyor.
Yönetmenliğini Ali Atay'ın yaptığı film, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan Cinayet Büro ekibinin komik macerasını konu alıyor. Filmde Başkomiser Emin'i canlandıran Uğur Yücel "Hiçbir işte bu kadar gülmedim. Bir an önce izlemek istediğim ender işlerimden biri" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:21
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