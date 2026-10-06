Hiç değişmemiş: Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hiç değişmemiş: Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hiç değişmemiş: Ünlü oyuncu Pelin Karahan\'ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 42’nci yaşını kutlarken annesi Nural Koçyiğit’ten duygusal bir mesaj geldi. Koçyiğit, kızının çocukluk fotoğrafını paylaşarak “İyi ki seni doğurmuşum, iyi ki benim kızımsın” sözleriyle doğum gününü kutladı. Karahan’ın annesinin paylaştığı çocukluk fotoğrafını gören takipçileri ise oyuncunun değişmeyen yüz hatlarına dikkat çekerek “Hiç değişmemiş” yorumunda bulundu.

“Kavak Yelleri” dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Pelin Karahan, 42’nci yaşını kutladı. Karahan’ın annesi Nural Koçyiğit, kızının doğum gününe özel yıllar öncesine ait bir çocukluk fotoğrafını paylaşırken, duygusal sözleriyle de dikkat çekti.

Hiç değişmemiş: Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı

“BEN DE SENİNLE BİRLİKTE YENİDEN DOĞDUM”

Kızının doğduğu günü hayatının en güzel dönüm noktalarından biri olarak nitelendiren Nural Koçyiğit, paylaşımında anneliğin kendisine yaşattığı duyguları anlattı.

Koçyiğit, kızına seslendiği mesajında, “Senin dünyaya geldiğin gün yalnızca bir kızım olmadı; ben de seninle birlikte yeniden doğdum” ifadelerini kullandı.

Hiç değişmemiş: Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı

“İYİ Kİ SENİ DOĞURMUŞUM”

Kızının hayatına kattığı duyguları birkaç cümleye sığdırmanın mümkün olmadığını belirten Koçyiğit, mesajını şu sözlerle sürdürdü:

“Bana anneliği, tarifsiz bir sevgiyi, gururu, endişeyi, sabrı ve hayatımın en güzel ‘iyi ki’lerini yaşattın. Senin hayatıma kattıklarını birkaç cümleye sığdırmak mümkün değil. Ne yazsam eksik, ne söylesem az…”

Koçyiğit, paylaşımının devamında kızına olan sevgisini, “İyi ki seni doğurmuşum. İyi ki benim kızımsın. İyi ki hayatımda, iyi ki kalbimdesin” sözleriyle dile getirdi.

Hiç değişmemiş: Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı


Nural Koçyiğit, duygusal mesajını “Doğum günün kutlu olsun benim güzel kızım. Seni kelimelerin yetemeyeceği kadar çok seviyorum” sözleriyle tamamladı.

Fotoğrafı gören takipçileri ise "Hiç değişmemiş" yorumunda bulundu. 

Kavak YelleriPelin KarahanÇocuklukMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • S Yıl S Yıl:
    anneside güzelmiş maşallah ikisinede 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel’i kızdırdı: Hain oğlu haindir AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel'i kızdırdı: Hain oğlu haindir
İstifa mı edecek Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva’da aldı İstifa mı edecek? Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva'da aldı
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı Tabut yola düştü Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı! Tabut yola düştü
Bakanlık düğmeye bastı Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor Bakanlık düğmeye bastı! Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor
Galatasaray’da Barış Alper ile görüşmeler başlıyor Galatasaray'da Barış Alper ile görüşmeler başlıyor
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
Emirhan Topçu’nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
22:25
Mesut Özil en sevdiği motoru satışa çıkardı Fiyatı dudak uçuklatıyor
Mesut Özil en sevdiği motoru satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
21:49
Milli takımdan emekli mi oldu Ronaldo suskunluğunu bozdu
Milli takımdan emekli mi oldu? Ronaldo suskunluğunu bozdu
21:49
İstanbul’da tutuklanan iki CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
21:30
Ahmet Çakar’ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
Ahmet Çakar'ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
21:12
Galatasaray’a Osimhen’den müjde
Galatasaray'a Osimhen'den müjde
20:51
Görülmemiş karar: Başkan, kendi federasyonuna kayyum olarak atandı
Görülmemiş karar: Başkan, kendi federasyonuna kayyum olarak atandı
20:36
Devran döndü Türkiye’ye yaptırım uygulayan Kanada İHA’lara talip
Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip
20:25
AK Parti’den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video
AK Parti'den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video
20:15
Messi hayranlığı bambaşka bir seviye Saçlarına logosunu kazıttı
Messi hayranlığı bambaşka bir seviye! Saçlarına logosunu kazıttı
19:20
Rusya’nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Rusya'nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 22:27:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Hiç değişmemiş: Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei