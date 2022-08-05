Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının 3. yılında Ankara'da tören düzenlendi - Son Dakika
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Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının 3. yılında Ankara'da tören düzenlendi

05.08.2022 12:40
Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının 3. yılında Ankara'da tören düzenlendi

Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması kapsamında Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde "Keşmir Sömürge Günü" anma töreni düzenlendi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması kapsamında Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde "Keşmir Sömürge Günü" anma töreni düzenlendi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'in yasal statüsünü değiştirmeye yönelik kararının üçüncü yılında düzenlenen etkinliğe Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Syrus Sajjad Gazi'nin yanı sıra çok sayıda Pakistanlı katıldı.

Etkinliğin başında Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan Şahbaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Bilaval Butto-Zerdari'nin mesajları okundu.

Gazi, törende yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler, Pakistan ve Hindistan tarafından Keşmir'e sözü verilen kaderini tayin etme hakkına bugün de destek verenlere teşekkür etti.

Keşmir'de 1947'den bu yana Keşmirlilere yönelik suçların işlenmediği bir gün dahi olmadığını kaydeden Gazi, Hindistan'ın Keşmir'in yasal statüsünü değiştirdiği 2019'dan bu güne yaşananları sıralayarak, şunları söyledi:

"1 Ekim 2019'da küçük yaştaki 144 çocuk gözaltına alındı. En küçüğü 9 yaşındaydı. 23 Ekim'de Cammu Keşmir'deki İnsan Hakları Komisyonu ve Tüketici Hakları Komisyonu kapatıldı. 30 Ekim'de Cammu Keşmir iki idari bölgeye bölündü. Keşmir'in aralarında Keşmir Şehitler Gününün de olduğu resmi tatilleri takvimden çıkarıldı. Hindistan yanlısı Keşmirliler bile çok ileriye gidildiğini söyledi. İşgalcilerin provokatörleri bile patronlarının ileri gittiğini söylüyor."

Konuşmasında Hindistan'ı da eleştiren Gazi, "Eğer ki Hindistan, Ağustos 2019'da attığı adımların Keşmirlilerin sesini kesme hedefine yaklaştıracağını düşünüyorsa bu girişimler açıkça başarısızlığa uğradı." dedi.

Her geçen gün Keşmir'in sıkıntılarının arttığına işaret eden Gazi, Pakistan'ın Keşmir'e her türlü diplomatik, siyasi ve moral desteğini sürdüreceğine işaret etti.

Türkiye'ye de Keşmir'e verdiği destek için teşekkür eden Gazi, "Keşmir sorunu siyasi bir sorun olduğu kadar insani de bir sorundur. İnsan hakları sorunu olduğu kadar güvenlik ve barış sorunudur. Çünkü iki nükleer gücü karşı karşıya getiriyor." ifadelerini kullandı.

Gazi, dünyaya Hindistan'ın Pakistan'a karşı işlediği suçlara sessiz kalarak, destek vermeme çağrısında da bulundu.

Konuşmanın ardından Cammu Keşmir'de yaşananları gözler önüne seren fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı da yapıldı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının 3. yılında Ankara'da tören düzenlendi - Son Dakika
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