Bıçaklı saldırıya uğrayan İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika
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Bıçaklı saldırıya uğrayan İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin sağlık durumu iyiye gidiyor

14.08.2022 20:46
Bıçaklı saldırıya uğrayan İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin sağlık durumu iyiye gidiyor

Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin Menajeri Andrew Wylie, yazarın New York'taki bir etkinlik sırasında uğradığı bıçaklı saldırının ardından bağlandığı solunum cihazından ayrıldığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin Menajeri Andrew Wylie, yazarın New York'taki bir etkinlik sırasında uğradığı bıçaklı saldırının ardından bağlandığı solunum cihazından ayrıldığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, geçtiğimiz cuma günü ABD'nin New York kentindeki Chautauqua Enstitüsü'nde katıldığı konferansta bıçaklı saldırıya uğramış ardından kaldırıldığı hastanede solunum cihazına bağlanmıştı. Rüşdi'nin Menajeri Andrew Wylie yaptığı açıklamada, yazarın solunum cihazından ayrıldığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirerek, "Solunum cihazından çıktı, bu yüzden iyileşmeye giden yol başladı. Uzun sürecek, yaraları ağır ama durumu iyiye gidiyor" ifadelerini kullandı. Wylie, yazarın sağlık durumu hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Rüşdi, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu dün solunum cihazına bağlanmış, kolundaki sinirlerin ve karaciğerinin ciddi zarar gördüğü ve bir gözünü de kaybetme riskinin bulunduğu açıklanmıştı.

Saldırgan suçlamaları reddetti

Rüşdi'ye bıçaklı saldırı düzenleyen 24 yaşındaki Hadi Matar'ın mahkeme tarafından atanan avukatı Nathaniel Barone basına verdiği demeçte, şüpheli Matar'ın dün çıkarıldığı mahkemede cinayete teşebbüs ve saldırı suçlamalarını reddettiğini ifade etti.

Saldırganın, İran Devrim Muhafızları Ordusu sempatizanı olduğu düşünülüyor

Matar'ın sosyal medya hesapları üzerinde yapılan ilk incelemede, Şii aşırılıkçılığına ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) sempati duyduğu tespit edildi fakat kesin bir bağlantı henüz bulunmadı.

Biden, saldırıyı kınamıştı

ABD Başkanı Joe Biden Rüşdi'ye yönelik saldırının ardından yaptığı açıklamada, Rüşdi'nin çalışmalarına değinerek ondan övgüyle bahsetmiş, "Bunlar, herhangi bir özgür ve açık toplumun yapı taşlarıdır" demişti. - NEW YORK

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New York'ta saldırıya uğrayan Salman Rüşdi'nin sağlık durumu iyiye gidiyor New York'ta saldırıya uğrayan Salman Rüşdi'nin sağlık durumu iyiye gidiyor ABD'de bıçaklı saldırıya uğrayan Salman Rüşdi bir gözünü kaybedebilir ABD'de bıçaklı saldırıya uğrayan Salman Rüşdi bir gözünü kaybedebilir
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Salman Rüşdi, New York, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bıçaklı saldırıya uğrayan İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bıçaklı saldırıya uğrayan İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika
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