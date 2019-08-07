Hiroşima Katliamının sembol ismi Sadako Sasaki Beylikdüzü'nde anıldı



HİROŞİMA'ya atom bombası atılmasının 74'üncü yıldönümünde hayatını kaybeden 140 bin kişi ve bombanın etkisi ile 12 yaşında lösemi sonucu ölen Sadako Sasaki, Beylikdüzü'nde düzenlenen törenle anıldı.

Beylikdüzü Belediyesi, Hiroşima'ya atılan atom bombasıyla hayatını kaybeden binlerce kişi için Yaşam Vadisi Japon Bahçesi'nde anma töreni düzenledi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Beylikdüzü Belediyesi'nin organize ettiği törene, Beylikdüzü Belediyesi 1'inci Başkan Vekili Serdal Mumcu ve çok sayıda kişi katıldı.

SADAKO SASAKİ'NİN HAYATININ ANLATILDIĞI DRAMA GÖSTERİSİ TAM NOT ALDI

Törende, 6 Ağustos 1945 yılında Japonya'da Hiroşima'ya atom bombası atıldığında 2 yaşında olan ve hiçbir şekilde yaralanmamasına rağmen, bombanın etkisi ile 12 yaşında lösemi hastalığı sonucu ölen Sadako Sasaki ve 140 bin kişi anıldı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çocuk Kulübü öğrencileri Hiroşima Katliamı ve Sadako Sasaki için yazdıkları şiirleri okudu. Öğrencilerin barış mesajı veren şiirleri büyük beğeni topladı. Ardından Hiroşima'ya atılan atom bombası sonucu mağdur olmuş tüm çocuklar için koro eşliğinde türküler söylendi.

ÇYDD Çocuk Kulübü öğrencileri Hiroşima Katliamının izlerini bir drama gösterisiyle ifade etti. Sadako Sasaki'nin trajik öyküsünün anlatıldığı drama gösterisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Törende bir konuşma yapan Beylikdüzü Belediyesi 1'inci Başkan Vekili Serdal Mumcu, "Çocukların savaşsız, barış dolu bir dünya için Sadako Sasaki gibi savaşta mağdur olan bütün çocuklar gibi mücadelelerini sürdüreceklerine inanıyorum. Bugün hep birlikte burada anmak için geldiğimiz Sadako Sasaki ve savaş sırasında mağdur olmuş bütün çocuklarımızın aziz hatıraları önünde bir kere daha eğiliyoruz" dedi.



- İstanbul