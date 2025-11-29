Dükkanı soyulan esnafın tek isteği var: Teslim edersen şikayetçi olmayacağız

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hırsızın manavdan çaldığı muzları tepsiyle götürme anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hürriyet Mahallesi Hatay Bulvarındaki Kadir Sırtlan'a ait manav dükkanı önündeki üzeri branda çekili tepsi içindeki yaklaşık 10 kilogram muz, kimliği belirsiz kişi tarafından götürüldü. Sabah iş yerini açmaya gelen Sırtlan tezgahını ürünlerle dizmeye başladığında tezgahtaki tepsiye dizili muzları ve tepsiyi göremeyince güvenlik kamerasını kontrol etti. Hırsızın muzları dizili olduğu tepsiyle çalma anındaki rahatlığı dikkatini çekti.

"TEPSİNİN AYNISINI BULAMIYORUZ"

Manav sahibi Sırtlan, "Dört yıldır bu işi yapıyorum. İlk defa başıma böyle bir iş geldi." dedi. Hırsıza gazeteciler aracılığıyla çağrı yapan manav sahibi Sırtlan, "Hırsız kardeş, muzu aldın yedin afiyet olsun. Senden ricamız aldığın tepsiyi tekrardan bize getirip iade edersen memnun oluruz. Tepsinin aynısını bulamıyoruz. Getirir teslim edersen şikayetçi olmayacağız." dedi.

Hırsızlık anı ise manavın güvenlik kamerasınca görüntülendi.