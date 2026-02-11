Hırsızlıktan Sonra Hayırsever Lastikçi Yardım Eli Uzattı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Yerel

Hırsızlıktan Sonra Hayırsever Lastikçi Yardım Eli Uzattı

11.02.2026 16:32
Aksaray'da hırsızlar tarafından çalınan lastikler, hayırsever lastikçi tarafından yenilendi.

Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Aksaray'da aracının dört lastiği ve jantları hırsızlar tarafından çalınan vatandaşın yardımına hayırsever lastikçi koştu. Araç sahibi Hanifi Demircan, "Buradan hırsızlara seslenmek istiyorum, aldınız da elinize ne geçti? Bekir Bey lastiklerimizi getirdi. Haberden sonra arayan, soran tüm duyarlı ve iyi insanlara da teşekkür ediyorum" dedi.

Aksaray Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde evinin önünde park halindeki otomobilinin lastikleri jantları ile birlikte çalınan Demircan, yeni lastiklerine ve jantlarına kavuştu. Bölgede lastikçilik işi yaparak geçimini sağlayan Bekir Taştaş'ın lastik ve jant hediyesi Demircan'ı mutlu etti.

Aileye lastik ve jant hediye eden 30 yıldır lastik sektöründe faaliyet gösteren Bekir Taştaş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Haberi görünce, biz de sevgili abimize yardımcı olalım dedik ve bir güzellik yapmak istedik. Çok büyük bir şey değil ama jantını ve lastiğini taktık. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Zaman zaman böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Hatta çalıp getiriyorlar, 'Mal satılık' diye bile denk geldiğimiz oluyor. Son zamanlarda bu tür olaylar arttı ama çok şükür başımız dik, böyle bir konuda hiçbir sıkıntımız yok. Dün haberi görünce gerçekten çok üzüldüm. Biz de elimizi taşın altına koyduk ve arkadaşa yardımcı olduk. Geçmiş olsun diyorum. Ailesiyle birlikte sağlıklı, sıhhatli, mutlu bir şekilde güle güle binsin inşallah. Elimizden gelen buydu, umarım kendisi de mutlu olmuştur."

Aracının lastiklerinin yenilendiğini gören Hanifi Demircan ise "Herkese teşekkür ediyorum. Buradan hırsızlara seslenmek istiyorum, aldınız da elinize ne geçti? Bekir Bey lastiklerimizi getirdi. Haberden sonra arayan, soran tüm duyarlı ve iyi insanlara da teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Aksaray

16:38
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
