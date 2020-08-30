Hizbullah'tan Lübnan ordusuna çağrı: Patlamanın olduğu 12 nolu ambarın içindekileri açıklayın - Son Dakika

Hizbullah'tan Lübnan ordusuna çağrı: Patlamanın olduğu 12 nolu ambarın içindekileri açıklayın

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, orduya, Beyrut Limanı'nda şiddetli patlamanın meydana geldiği 12 numaralı ambarın içindeki maddeleri açıklama çağrısında bulundu.

Hizbullah'tan Lübnan ordusuna çağrı: Patlamanın olduğu 12 nolu ambarın içindekileri açıklayın, System.String[]

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, orduya, Beyrut Limanı'nda şiddetli patlamanın meydana geldiği 12 numaralı ambarın içindeki maddeleri açıklama çağrısında bulundu.

Nasrallah, Aşure Günü vesilesiyle destekçilerine hitaben yaptığı televizyon konuşmasında, geçen hafta Lübnan ile İsrail arasında yaşanan olaylar ile ülkedeki gelişmelere değindi.

İsrail'in birkaç hafta önce Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırılarında Hizbullah mensuplarından birinin hayatını kaybettiği olayı hatırlatan Nasrallah, bunun karşılıksız kalmayacağını savunarak, geçen hafta sınır bölgesinde yaşananları da bu yönde değerlendirdi.

Nasrallah, Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilecek ismin yarın belirlenebileceğini aktararak, "Reformları hayata geçirecek bir hükümete ihtiyacımız var. Hizbullah da reformlarla gelecek hükümeti destekliyor." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Lübnan'da yeni bir siyasi anlaşma önerisine" de değinen Nasrallah, bu çağrıyı ülkedeki tüm grupların rızası dahilinde kabul etmekle beraber, şu soruyu dillendirdi:

"Lübnan'da yeni bir siyasi anlaşma önerisi İran Cumhurbaşkanı veya Suriye Cumhurbaşkanı'ndan gelmiş olsaydı nasıl tepkilerle karşılaşırdı acaba?"

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada evi veya işyerleri hasar gören vatandaşların zararlarının biran önce karşılanması çağrısında bulunan Nasrallah, "Orduyu, patlamanın meydana geldiği 12 numaralı ambarın içinde bulunan maddelerle ilgili soruşturmayı açıklamaya çağırıyorum. Böylece Hizbullah'a yönelik suçlamalar son bulmuş olsun." diye konuştu.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve hükümetin istifası

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 182 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta Hükümet Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Beyrut Limanı'ndaki patlamayı devlet yönetiminde kök salmış yolsuzluğun sonucu şeklinde değerlendirerek istifasını duyurmuştu.

Lübnanlı yetkililer, Macron'un yarın Beyrut'ta gerçekleştireceği ziyaret öncesi hükümeti kurmakla görevlendirilecek ismi belirlemek için harekete geçmiş durumda.

Beyrut Limanı, Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 14:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hizbullah'tan Lübnan ordusuna çağrı: Patlamanın olduğu 12 nolu ambarın içindekileri açıklayın - Son Dakika

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