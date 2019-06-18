Son Dakika Haberleri: Hizmet-İş kortejinden Mursi için gıyabi cenaze namazı
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Hizmet-İş kortejinden Mursi için gıyabi cenaze namazı

1 saat önce

CHP yönetimindeki Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto eden işçiler, "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün 8.

Hizmet-İş kortejinden Mursi için gıyabi cenaze namazı, System.String[]
CHP yönetimindeki Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto eden işçiler, "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün 8. gününde Ankara'nın Kahramankazan ilçesine yakın Kurtboğazı Barajı mevkinde dinlendikleri sırada, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası tarafından Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaya yönelik gerçekleştirilen hak ve adalet arayışı yürüyüşü, bugün 8. gününe ulaştı. 250 kişinin bulunduğu grup Ankara'nın Kahramankazan ilçesine 13 kilometre kala yürüyüşe başladı. Yürüyüş öncesinde basın açıklaması yapıldı. Emek ve Adalet Yürüyüşü yürüyüşü kortejinde, Hizmet İş Sendikası Kurucu ve Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcılarından Halil Özdemir, Celal Yıldız, Mehmet Keskin ve Sağlık-İş Sendikası Başkanı Devlet Sert yer aldı. Kortej, Kahramankazan ilçesine gelmeden yemek yeme molası için girdiği Kurtboğazı Barajı girişinde Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:26 Kaynak: İHA
Muhammed Mursi, Güncel
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