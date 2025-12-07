Hollanda'da Dron Alarmı: İki F-35 Havalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Hollanda'da Dron Alarmı: İki F-35 Havalandı

07.12.2025 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda hava sahasında tespit edilen dron nedeniyle iki F-35 savaş uçağı acil olarak havalandı.

Hollanda Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında kimliği belirsiz bir dron tespit edildikten sonra iki F-35 savaş uçağının acil olarak havalandığını açıkladı.

Hollanda hava sahasında kimliği belirsiz bir dron tespit edildi. Hollanda Savunma Bakanlığı, tespit edilen dron nedeniyle iki F-35 savaş uçağının acil olarak havalandığını aktararak, dronun daha sonra Hollanda hava sahasını terk ettiğini ve acil bir tehdit oluşturmadığını belirtti. Ülkedeki hava trafiğinin kesintiye uğramadığı bildirildi.

Bakanlık, dronun radyo veya transponder aracılığıyla hava trafik kontrolüne kimliğini açıklamadığını ifade ederek, savaş uçaklarının 24 saat boyunca hazır beklediğini ve tanımlanamayan uçakları durdurmak için dakikalar içinde havalanabileceğini vurguladı.

Olayın ardından Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-35, Volkel Hava Üssü'ne geri döndü. - AMSTERDAM

Kaynak: İHA

Teknoloji, Hollanda, Güvenlik, Savunma, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Hollanda'da Dron Alarmı: İki F-35 Havalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: 1 zanlı öldürüldü, 1 polis yaralandı
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: 1 zanlı öldürüldü, 1 polis yaralandı
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:52:43. #7.13#
SON DAKİKA: Hollanda'da Dron Alarmı: İki F-35 Havalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.