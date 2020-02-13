"Hollywood Çarıkçısı" yeni filmler için mesaide - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Hollywood Çarıkçısı' yeni filmler için mesaide - Son Dakika

"Hollywood Çarıkçısı" yeni filmler için mesaide

6 saat önce

Çocukluğunda başladığı çarıkçılığın dördüncü kuşak temsilcisi Hüseyin Kopar, dünyaca ünlü filmlere çarık ve yemeni dikmeye devam ediyor.

Çocukluğunda başladığı çarıkçılığın dördüncü kuşak temsilcisi Hüseyin Kopar, dünyaca ünlü filmlere çarık ve yemeni dikmeye devam ediyor.

Ata mesleği çarıkçılığı 47 yıldır icra eden Kahramanmaraşlı Kopar, aile geleneği olan el sanatını severek yapıyor.

Kopar, babası Alaaddin Kopar ile film sektörü için çarık dikmeye 1975 yılı ABD yapımı "Büyük İskender" filmiyle başladı.

Mesleğine memleketi Kahramanmaraş'ta devam eden Kopar, Konya'da gerçekleştirilen 9. Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni'ne katıldı.

Hüseyin Kopar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarığın, coğrafya olarak Kahramanmaraş'ın tescillenmiş ayakkabı modeli olduğunu anımsatarak, Maraş çarığı ve yemenisinin popülerliğinin, dünyaca ünlü filmlerde kullanılmasının ardından arttığını belirtti.

Yaptıkları ürünlerde kimyasal madde kullanmadıklarının altını çizen Kopar, şunları belirtti:

" Truva, Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Fetih 1453, Eragon, Kral Henry, Boleyn Kızı ve Ulak gibi dünyaca ünlü birçok sinema filmi için Maraş yemenisi ve çarığı gibi deri ürünler yaptık. Ürettiğimiz bu ürünlerin büyük ilgi görmesinin başlıca sebebi bunların, filmlerle tam bir uyum içinde olmasıdır. Filmde, savaşçı bu yemeniyle dereye çamura girdiğinde daha sonrasında temizlemek için soğuk suyla yıkadığı zaman bu deri hiçbir şekilde deformasyon görmez. Çünkü derinin üretiminde hiçbir kimyasal madde kullanmıyoruz. Zorlu çekim koşullarına dayanabildiği ve görsel olarak da beğenildiği için ürünlerimiz büyük ilgi görmeye devam ediyor."

Ürünlerinde yapıştırıcı dahi kullanmadıklarını vurgulayan Kopar, çarığın tabanıyla astarı arasına ayağı sıcak tutması için toprak kil koyduğunu ve bal mumuyla mumladıkları pamuk ipliklerle diktiğini anlattı.

Tüm ürünlerinin el işçiliği olduğunu ve kaliteli malzeme kullandıklarını aktaran Kopar, "Bizim ürettiğimiz ürünler, filmlerle uyum içinde olduğu için yapımcıların vazgeçilmez tercihi haline geldi. Sadece Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait modeller değil, örneğin Gladyatör filmi için de Roma döneminde giyilen sandaletleri bu deri üzerinde dizayn ettik. İki güncel film için çarık ve çizme yapılmasına yönelik anlaşma yaptık. Konya'da gerçekleştirilen 9. Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni'ne davet edilmemiz dolayısıyla da çarıkların numune çalışmasını Konya'da yapıp film şirketine göndermiş olduk. Bu da Konya ve bizim için güzel bir anı olarak kalacak. Filmlerden birisi Özbekistan'da, diğeri ise Irak'ta çekilecek." ifadesini kullandı.

Hollywood Çarıkçısı yeni filmler için mesaide

Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:38 Kaynak: AA
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