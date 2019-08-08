Honda Çin'deki 222 bin 674 aracını geri çağırdı
1 saat önce
Japon otomotiv şirketi Honda'nın Çinli ortağı GAC Group, Çin'deki 222 bin 674 aracı, motor sistemindeki kusur nedeniyle geri çağırdı.
Japon
otomotiv şirketi Honda
'nın Çinli ortağı GAC Group, Çin'deki 222 bin 674 aracı, motor sistemindeki kusur nedeniyle geri çağırdı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:26
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