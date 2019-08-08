Son Dakika Haberleri: Honda Çin'deki 222 bin 674 aracını geri çağırdı
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Honda Çin'deki 222 bin 674 aracını geri çağırdı

1 saat önce

Japon otomotiv şirketi Honda'nın Çinli ortağı GAC Group, Çin'deki 222 bin 674 aracı, motor sistemindeki kusur nedeniyle geri çağırdı.

Honda Çin'deki 222 bin 674 aracını geri çağırdı, System.String[]
Japon otomotiv şirketi Honda'nın Çinli ortağı GAC Group, Çin'deki 222 bin 674 aracı, motor sistemindeki kusur nedeniyle geri çağırdı.
Çin Halk Cumhuriyeti, Japon, Honda, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:26 
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