Hong Kong'da halk Çin'e iade yasa planına karşı birleşti

Çin'e iade yasa tasarısı karşısında geniş katılımlı protesto gösterileri düzenleyen Hong Konglular, yasa tasarısını geri çekmesi için hükümete çağrı yapıyor.

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