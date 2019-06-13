Hong Kong'da halk Çin'e iade yasa planına karşı birleşti
1 saat önce
Çin'e iade yasa tasarısı karşısında geniş katılımlı protesto gösterileri düzenleyen Hong Konglular, yasa tasarısını geri çekmesi için hükümete çağrı yapıyor.
Çin'e iade yasa tasarısı karşısında geniş katılımlı protesto gösterileri düzenleyen Hong Konglular, yasa tasarısını geri çekmesi için hükümete çağrı yapıyor.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:28
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