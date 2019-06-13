Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da halk Çin'e iade yasa planına karşı birleşti
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Hong Kong'da halk Çin'e iade yasa planına karşı birleşti

1 saat önce

Çin'e iade yasa tasarısı karşısında geniş katılımlı protesto gösterileri düzenleyen Hong Konglular, yasa tasarısını geri çekmesi için hükümete çağrı yapıyor.

Hong Kong'da halk Çin'e iade yasa planına karşı birleşti, System.String[]
Çin'e iade yasa tasarısı karşısında geniş katılımlı protesto gösterileri düzenleyen Hong Konglular, yasa tasarısını geri çekmesi için hükümete çağrı yapıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:28 
Ekonomi
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