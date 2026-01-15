CANGZHOU, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Cangzhou kentinde bulunan Huanghua Limanı'nın konteyner terminaline demirlemiş kargo gemisi, 15 Ocak 2026.
Cangzhou Limanı Grubu'nun verilerine göre, Huanghua Limanı'nın kargo işlem hacmi 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,08 artışla 366 milyon tona çıkarak tarihi bir zirveye ulaştı. (Fotoğraf: Yuan Liwei/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Huanghua Limanı'nda Tarihi Kargo Artışı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?