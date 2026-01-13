HÜDA PAR: Kürt Meselesi Şiddetle Özdeşleştirilmemeli - Son Dakika
HÜDA PAR: Kürt Meselesi Şiddetle Özdeşleştirilmemeli

13.01.2026 20:30
Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürt meselesinin çözümünde siyaset yolunu vurguladı, şiddetle ayırt edilmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA)-HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "Evet, Türkiye'de bir şiddet sorunu var ama en az yüz yıllık bir Kürt meselesi de var. Mutlaka bu ikisini birbirinden ayırmak gerekir. Kürt meselesini şiddet sorunuyla özdeşleştirmemek ya da ona indirgememek gerek. Temennimiz odur ki hem şiddet sorunu hem de Kürt meselesi bir an önce çözüme kavuşsun"ifadesini kullandı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yapıcıoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Mutlaka sorunların siyaset yoluyla çözülmesi gerekir"

"Suriye'deki gelişmeler hem bu süreci etkileme potansiyeline sahip hem de buradaki sürecin ilerleyişi, belki Suriye'deki çözümü biraz daha kolaylaştıracak. Karşılıklı olarak bir etkileşim söz konusu. Bizim ümidimiz ve temennimiz odur ki birbirinin içine geçmiş bütün bu sorunlarımızı adım adım çözme yolunda güçlü bir irade ortaya koyup hızlı adımlarla, mümkün olan en kısa sürede sorunlarımızı çözelim. Bu sorunların çözümü de başından beri söylüyoruz: Hiçbir memleket, kendi dahilindeki sorunlarını silahla ve şiddetle çözmeyi bir yol ve yöntem olarak görmemeli, benimsememeli. Suriye yeterince çekti; 14 yılı aşkın süre bir iç savaş yaşadı. Herkes savaşmaktan, ölmekten yoruldu. Yüz binlerce can kaybı yaşandı. Bizim temennimiz odur ki yeni anlaşmazlıklar, arkasından yeni çatışmalar getirmesin. Bize göre orada aşılamayacak bir sorun yoktur. Mutlaka o sorunların siyaset yoluyla, müzakereyle çözülmesi gerekir. Şehir merkezlerinde sivillerin de zarar görebileceği şekilde askeri bazı eylemlilikler mutlaka olumsuz bazı sonuçlar doğurur. Bundan kaçınmak gerekir. Bizde bununla ilgili yazılı açıklamalarımızı yaptık. Bundan sonraki süreçte de gelişmeleri elbette değerlendireceğiz. Ama şuna da çok dikkat etmek lazım: Herkesin çok dikkatli bir dil kullanma sorumluluğu vardır, diye düşünüyoruz.

"Kürt meselesini şiddet sorunuyla özdeşleştirmemek ya da ona indirgememek gerekir"

Bütün partiler raporlarını sundular. Şimdi ortak bir rapor yazılacak ve Genel Kurul'da bazı önerilerde bulunulacak. Mümkün mertebe ortak bir rapor çıksın diye Sayın Meclis Başkanı'nın bir çabası vardı. Fakat raporlar ortaya çıktı ki arada çok ciddi farklar var. Bazısının 'siyah' dediğine öbürü 'ak' diyor; ya da tam tersi söz konusu. Bize göre en temel olarak raporumuzda bunu açıklıkla ifade ettik: Şuna dikkat etmemiz lazım. Evet, Türkiye'de bir şiddet sorunu var ama sorunumuz bundan ibaret değil. Bundan çok daha eski, en az yüz yıllık bir Kürt meselesi de var. Mutlaka bu ikisini birbirinden ayırmak gerekir. Kürt meselesini şiddet sorunuyla özdeşleştirmemek ya da ona indirgememek gerekir. Raporumuzda da sarahaten belirttik: Şiddet sorununu bir şekilde halletmemiz gerekir ama Kürt meselesini mutlaka kardeşlik ve adalet temelinde çözmek gibi bir mecburiyetimiz var. Biz bunun için şimdiye kadar elimizden gelen katkıyı sunduk. Bundan sonra da inşallah elimizden gelen bütün katkıyı sunmaya devam edeceğiz.

"Temennimiz odur ki hem şiddet sorunu hem de Kürt meselesi bir an önce çözüme kavuşsun"

Temennimiz odur ki hem şiddet sorunu hem de Kürt meselesi bir an önce çözüme kavuşsun. Elbette yüz yıllık bir meseleyi yüz günde ya da birkaç ay içerisinde çözmek çok kolay değil. Böyle bir beklenti içerisine girmemek gerekir. Ama sağlam bir irade, bir kararlılık, samimiyet ve biraz da cesaret varsa, çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yoktur."

Kaynak: ANKA

