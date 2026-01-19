HÜDA PAR ve ENKS Liderinden Görüşme

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Suriye Kürt Ulusal Konseyi Başkanı Muhammed İsmail ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Partiden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Sayın Muhammed İsmail ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, sahadaki gerginliğin azaltılması ve olası mağduriyetlerin önlenmesine yönelik istişarelerde bulunuldu." denildi.
