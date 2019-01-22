Son Dakika Haberleri: Hyperx Ces 2019'da Neler Tanıttı?

Hyperx Ces 2019'da Neler Tanıttı?

8 dakika önce

#CES #CES2019 #HyperXABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES 2019 etkinliğinde ünlü oyun ekipmanları üreticisi HyperX de en yeni ürünlerini tanıttı.

#CES #CES2019 #HyperX

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES 2019 etkinliğinde ünlü oyun ekipmanları üreticisi HyperX de en yeni ürünlerini tanıttı. Fuarda HyperX Quadcast mikrofon, HyperX Cloud Orbit ve Orbit S kulaklıklar, HyperX Predator DDR 4 RGB Memory, HyperX Pulsefire Raid fare tanıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:34 Kaynak: Youtube

Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas, Ekonomi
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