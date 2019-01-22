Hyperx Ces 2019'da Neler Tanıttı?
8 dakika önce
#CES #CES2019 #HyperXABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES 2019 etkinliğinde ünlü oyun ekipmanları üreticisi HyperX de en yeni ürünlerini tanıttı.
#CES #CES2019 #HyperX ABD
'nin Las Vegas
şehrinde düzenlenen CES 2019 etkinliğinde ünlü oyun ekipmanları üreticisi HyperX de en yeni ürünlerini tanıttı. Fuarda HyperX Quadcast mikrofon, HyperX Cloud Orbit ve Orbit S kulaklıklar, HyperX Predator DDR 4 RGB Memory, HyperX Pulsefire Raid fare tanıtıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:34 Kaynak: Youtube
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