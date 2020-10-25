Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayımlanmasına tepki - Son Dakika

Beyazıt Meydanı'nda bir grup, Fransa'da yeniden Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayımlanmasına tepki gösterdi.

Çeşitli dernek ve platform üyeleri Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelerek tekbir getirip hakaret içeren karikatürlerin yayımlanması aleyhine slogan attı.

Grup adına konuşan Hasret Yıldırım, 2015 yılında Charlie Hebdo Dergisi tarafından yayımlanan iğrenç karikatürün Fransa'da yükselen İslam nefreti nedeniyle yeniden gündeme geldiğini kaydetti.

Affedilemez karikatürün devlet desteğiyle gökdelenlere yansıtıldığını belirten Yıldırım, "Bu da İslamofobik eylemlerin artışına yol açmaktadır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz üzerinden İslam'a yapılan saldırıları hayretle temaşa etmekteyiz." diye konuştu.

Bir süre daha slogan atan gruptakiler daha sonra dağıldı.