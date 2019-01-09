İbb Başkanı Uysal, Ailesiyle Alanya'da Eğitim Külliyesi Yaptıracak

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Rus Anastasia Petrova Çetinkaya, Alanya Belediyesi Başkan Adayı Oldu

Cumhurbaşkanı Danışmanı Olan Mariam Kavakçı, Fotoğraflarıyla Konuşuluyor

Demet Akalın Bağış Gecesinde Müslüm Gürses'in Gömleğine 10 Bin TL, Ferman Toprak ise Yüzüğüne 23 Bin TL Ödedi