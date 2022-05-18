İbb'nin 5 Bin Yeni Taksi Teklifi Ukome Toplantısında 14. Kez Reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 500'ü engelli kullanımına uygun 5 bin yeni taksi teklifi, hükümet temsilcilerinin çoğunlukta olduğu İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) mayıs ayı toplantısında 14'üncü kez reddedildi. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu İstanbul'da taksi sayısının artışına gerek olmadığını söylerken İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ise geçmiş yönetim ve İTÜ'nün hazırladığı çalışma ve raporlarda İstanbul'da taksi ihtiyacının ortaya konulduğunu belirtti.

İstanbul UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bugün yapıldı. Toplantıda, İBB'nin 500'ü engelli erişimine özel olmak üzere 5 bin yeni taksi plakası teklifi tekrar gündeme geldi.

"TAKSİ SAYISININ ARTIŞINA GEREK YOK"

Toplantıda söz alan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyup Aksu, İstanbul'da sayının artışına gerek olmadığını, tarife ve teknoloji sıkıntısının bulunduğunu söyledi. Engelli teklifiyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarının çalışmasının beklenmesi gerektiğini anlatan Aksu, ayrıca bir artışa gerek olmadığını kaydetti.

UTKU CİHAN: CİDDİ BİR TAKSİ SORUNU VAR

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, "Geçmiş yönetim ve İTÜ'nün hazırladığı çalışma ve raporlar da İstanbul'da taksi ihtiyacını ortaya koyuyor. Ortada ciddi bir taksi sorunu var ve bunu da UKOME'nin çözmesi gerekiyor" dedi.

SERDAR YÜCEL: BİN TAKSİYE ONAY VERDİĞİMİZDE BUNUN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE KATKI OLMASINI UMDUK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, "Bazı sorunların çözümü için şoförlerimizin eğitilmesi gerektiğini defalarca anlattık. Ancak harekete geçilmedi. Bin taksiye onay verdiğimizde de bunun sorunların çözümüne katkısı olmasını umduk" diye konuştu. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, taksilerin satışıyla ilgili kararlar nedeniyle ruhsat sahiplerinin hak kaybına uğradığını söyleyerek mahkemeye gittiğini belirtti.

"ERİŞİLEBİLİR TAKSİ BİR KENTİN VE BİR ÜLKENİN GELİŞMİŞLİĞİNİ GÖSTERİR"

Erişilebilir kent uygulamaları, engelsiz turizm ve engellilerle iletişim danışmanı Adem Kuyumcu, söz alarak erişilebilir taksinin bir kentin gelişmişliğini gösterdiğini söyledi. Kalaycı "Sadece İstanbul'da en az 1,5 milyon insan evde hapis altında. Bir yerden bir yere gidemiyor. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere katılamıyor. Komşusuna gidemiyor, akrabasını ziyaret edemiyor. Erişilebilir taksi çok önemli ve elzem. Hem sivil toplum örgütü yöneticisi olarak hem de yıllardır hayatını erişilebilirliğe vakfetmiş birisi olarak bir kez daha vicdanlarınıza sesleniyorum. Erişilebilir taksi, bir kentin ve bir ülkenin gelişmişliğini gösterir. Yaşam kalitesini ortaya koyar. Lütfen onayını verin ki engelliler evde hapsolmaktan kurtulsunlar" dedi.

CAN AKIN ÇAĞLAR: KAMUSAL BİR İNİSİYATİF ALARAK TAKSİLERİ BELEDİYE TARAFINDAN İŞLETMEK İSTİYORUZ

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar "5 bin yeni taksiyi, İETT ve metrolar gibi kamusal bir inisiyatif alarak belediye tarafından işletmek istiyoruz. Bu çalışmadan bir gelir beklemiyoruz, kamu hizmeti yürütülecek" dedi.

TAKSİ DOLMUŞLARIN TAKSİYE DÖNÜŞÜMÜ TEKLİFİ

İstanbul geneli çalışan taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi teklifi de toplantıda ele alındı. İsteğe bağlı olarak hatlardan başvuru yapacak hak sahipleri arasında çekilecek kura ile 77 taksi dolmuş taksiye dönüştürülecek. Maddeye ilişkin söz alan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Aksu da esnafın mağduriyetinin giderilmesi için isteğe bağlı olarak taksiye dönüşümü uygun gördüklerini söyledi. Teklif yeniden görüşülmek üzere alt komisyona havale edildi.

Karşılıklı konuşmaların ardından yapılan oylamada, İBB'nin 500'ü engelli erişimine özel toplam 5 bin yeni taksi plakası teklifi, oy çokluğuyla reddedildi.