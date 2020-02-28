İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, İran'daki depremden etkilenen Başkale'de Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, İran'daki depremden etkilenen Başkale'de Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, İran'daki depremden etkilenen Başkale'de Açıklaması

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek, "Depremde evlerin yıkıldığı tüm mahallelerimizde çadırlar kuruldu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, İran'daki depremden etkilenen Başkale'de Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek, "Depremde evlerin yıkıldığı tüm mahallelerimizde çadırlar kuruldu. Dışarıda hiçbir vatandaşımız yok. Konteyner süreci başlayacak. Yıkılan evlerin yerine yenileri kısa sürede yapılacak." dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Hükumet Konağında kurulan deprem kriz merkezinde çalışmalar hakkında bilgi alan Ersoy, daha sonra ilçe esnafını ziyaret etti.

Çarşı merkezinde vatandaşlarla sohbet eden, esnafın sıkıntılarını dinleyen Ersoy, ardından 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığında depremden etkilenen Özpınar, Güvendik, Gelenler, Kaşkol, Böğrüpek ve Ömerdağı mahallelerinin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler ve depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı diledi.

Depremden etkilenen mahallelerde yaraların sarıldığını belirten Ersoy, "Depremde evlerin yıkıldığı tüm mahallelerimizde çadırlar kuruldu. Dışarıda hiçbir vatandaşımız yok. Konteyner süreci başlayacak. Yıkılan evlerin yerine yenileri kısa sürede yapılacak." dedi.

Özpınar Mahalle Muhtarı Cezmi Aslan da devletin kendilerini yalnız bırakmadığı ve deprem süresinde tüm yardımların yapıldığı vurguladı.

Aslan, "Allah devletimize milletimize zarar vermesin. Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Hiçbir eksiğimiz yoktur. İyi ki Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşıyız." ifadelerini kullandı.

Başkale, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Hulusi Akar'ın komutanlara vurun emrini verdiği anların görüntüleri yayınlandı
İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e açık açık söyledi: Rejim unsurları meşru hedef konumundadır

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 01:03:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, İran'daki depremden etkilenen Başkale'de Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]