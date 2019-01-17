Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu'dan Hatay Belediye Başkanına Tepki

İçişleri Bakanı Soylu'dan Hatay Belediye Başkanına Tepki

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın Hatay'ın bazı ilçelerinde Suriyelilerin aday olması durumunda kazanabilecek durumda olduklarını yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Hatay Belediye Başkanına Tepki, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın Hatay'ın bazı ilçelerinde Suriyelilerin aday olması durumunda kazanabilecek durumda olduklarını yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Belediye Başkanı bir yönetici sorumluluğundan uzak, Hatay ve Türkiye'ye açık yalan söylüyor. Seçim hesabı için. Yalan bulaşıcıdır dikkat" ifadesini kullandı. Bakan Soylu ilçelerindeki Suriyelilerin genel nüfus içindeki yeri ile ilgili tabloyu da hesabından paylaştı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:13 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Hatay, Güncel
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