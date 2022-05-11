İçişleri Bakanlığı müzik yasağında düzenleme yaptı! - Son Dakika

Geçtiğimiz pandemi döneminde hayatımıza pek çok yasak girdi. Şimdi ise yavaşça hepsinden kurtuluyoruz. Bununla birlikte, İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen müzik yasağı da bir düzenlemeye girdi. İşte yeni kural…

İçişleri Bakanlığı açıkladı: İşte yerli e-Pasaport, e-Mavi Kart ve e-Sürücü Belgesi!

Müzik yasağı saat 12.00'dan 01.00'a çekildi!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz pandemi döneminde getirilen müzik yasağı yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte tekrar düzenlendi. Halihazırda saat 12.00'a kadar olan süre, gece 01.00'a kadar uzatıldı.

Yapılan açıklamada konuyla ilgili sürdürülen çalışmanın İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ortak bir şekilde yürütüldüğü söylendi.

Bununla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz ay düzenlenen Bilim Kurulu toplantısının ardından alınan kararları açıkladı. Koca, COVID-19 hasta ve vaka sayısı ile birlikte ölüm oranının da oldukça gerilediğini, bu sebeple yasakların kaldırıldığını açıkladı.

Artık otobüs ve metro gibi toplu taşıma araçları ile hastaneler dışında maske kullanım zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca vaka sayısı 1000'in altına düştüğünde geri kalan yasaklarında kaldırılacağını ve hayatın tamamen normale döneceğini söyledi.

Bu sebeple pandemiyi tamamen ardımızda bıraktığımızda müzik yasağına da tekrar bir düzenleme yapılabileceği öngörülüyor. Fakat bunun yaz aylarına kadar gerçekleşme ihtimalinin zayıf olduğunu belirtelim.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!