(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'nın bahçesinde bulunan konteynerde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
İçişleri Bakanlığı'nın bahçesindeki tadilat alanında bulunan konteynerda, elektrik sisteminden kaynaklı yangın çıktı.
Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanlığı'nda Yangın - Son Dakika
