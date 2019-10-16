Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımızın ABD yaptırımları ile ilgili bugünkü 'İlk yaptırımdan sonra...
Son Dakika Politika İçişleri Bakanlığı: 'Sayın Bakanımızın ABD yaptırımları ile ilgili bugünkü 'İlk yaptırımdan sonra...

İçişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımızın ABD yaptırımları ile ilgili bugünkü 'İlk yaptırımdan sonra...

13 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımızın ABD yaptırımları ile ilgili bugünkü 'İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımızın ABD yaptırımları ile ilgili bugünkü 'İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim' açıklaması, 2 Ağustos 2018 tarihindeki tweet'ine atıf yapılarak söylenmiştir." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:52 Kaynak: İHA
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