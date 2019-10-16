İçişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımızın ABD yaptırımları ile ilgili bugünkü 'İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim' açıklaması, 2 Ağustos 2018 tarihindeki tweet'ine atıf yapılarak söylenmiştir." - ANKARA