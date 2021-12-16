Üye Girişi
İçki sahte, ölümler gerçek...27 kişi sahte içkiden öldü - Son Dakika

İçki sahte, ölümler gerçek...27 kişi sahte içkiden öldü

16.12.2021 20:59

İçki sahte, ölümler gerçek...27 kişi sahte içkiden öldü Emniyet ekiplerinin sahte içkiye karşı ülke genelinde başlattığı operasyonlar sürüyor Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı'nın yeni yıl öncesi sahte içkiye karşı ülke genelinde başlattığı "Zehir" adlı operasyonda şu ana kadar 54...

İçki sahte, ölümler gerçek...27 kişi sahte içkiden öldü

Emniyet ekiplerinin sahte içkiye karşı ülke genelinde başlattığı operasyonlar sürüyor

YURT - Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı'nın yeni yıl öncesi sahte içkiye karşı ülke genelinde başlattığı "Zehir" adlı operasyonda şu ana kadar 54 bin 702 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi piyasa sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik ülke genelinde başlatılan "Zehir" operasyonunu sürdürüyor. Operasyon kapsamında şu ana kadar 54 bin 702 litre sahte/kaçak alkollü içki, 10 bin 240 adet etiket, 102 adet sahte bandrol, 260 şişe alkol aroması ele geçirildi. Yakalama, arama ve gözaltı çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ANTALYA

Manavgat'ta 15 Kasım-15 Aralık tarihleri arasındaki 1 aylık süreçte değişik mahallelerde ikamet eden 8 kişi, ev yapımı alkolden zehirlenerek Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişinin ise taburcu edildiği bildirildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da yılbaşı öncesi sahte içki yüzünden 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

GAZİANTEP

Gaziantep'ten 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişi ise tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

KAHRAMANRAŞ

Alınan bilgiye göre, il merkezi ile Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumları ağır olan Aytekin Karagenç (65), Şahin Büyüksakallı ve Abdullah Çam adlı şahıslar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikleri öğrenilen 4 kişiden Ali Kalaycı'da kurtarılamadı. Böylelikle sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

MERSİN

Mersin'de sahte içki nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise tedavi altındı.

SİVAS

Edinilen bilgiye göre, Zara ilçesinde metil alkolden üretilmiş sahte rakı içen 4 kişi birer gün arayla hayatlarını kaybetti. Aynı rakıdan içen 3 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Sahte rakı üreten 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İSTANBUL

İstanbul'da da sahte içki faciası devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

YALOVA

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde metil alkolden yaptıkları içkiyi içen 2 arkadaş hayatını kaybetti. Yakınları ise iki arkadaşın uzun süredir kendileri için içki ürettiklerini belirtti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

İçki sahte, ölümler gerçek...27 kişi sahte içkiden öldü
İçki sahte, ölümler gerçek...27 kişi sahte içkiden öldü
İçki sahte, ölümler gerçek...27 kişi sahte içkiden öldü
İçki sahte, ölümler gerçek...27 kişi sahte içkiden öldü

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Togo Cumhuriyeti, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İçki sahte, ölümler gerçek...27 kişi sahte içkiden öldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
20:56 Sahte içki sebebiyle son 4 günde 29 kişi yaşamını yitirdi
20:45 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması: 16 kilo daha fazla et alınabilir
20:33 Son Dakika! A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
20:24 Bakan Nebati'nin kardeşinin faiz kararını bilmesine Akşener'den sert tepki: Yapılan iş suçtur
19:56 Son Dakika! Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi
19:53 Boş arazide silah ve bıçak darbeleriyle öldürülmüş ceset bulundu
19:32 Galatasaray yönetiminde yaşanan istifalara Burak Elmas'tan çarpıcı açıklama
19:24 GPS cihazıyla takip ettiği doktor kızını öldüren babaya müebbet hapis cezası
19:09 Karagümrük, ligin gözde hocası Farioli ile yolları resmen ayırdı
18:45 Galatasaray'da Köksal Ünlü de istifa etti
Sahte içki sebebiyle son 4 günde 29 kişi yaşamını yitirdi Sahte içki sebebiyle son 4 günde 29 kişi yaşamını yitirdi         
20:56
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı! Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı!         
14:40
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı         
13:14
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek         
12:37
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu         
11:57
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 21:07:39. #1.11#
SON DAKİKA: İçki sahte, ölümler gerçek...27 kişi sahte içkiden öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement