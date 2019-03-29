Son Dakika Haberleri: Icsg İstanbul 25 Nisan'da Haliç Kongre Merkezi'nde Başlıyor

Icsg İstanbul 25 Nisan'da Haliç Kongre Merkezi'nde Başlıyor

1 saat önce

– Enerji alanının önde gelen fuarlarından Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nın (ICSG İstanbul 2019) yedincisi, bu yıl 25-26 Nisan tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Icsg İstanbul 25 Nisan'da Haliç Kongre Merkezi'nde Başlıyor, System.String[]
– Enerji alanının önde gelen fuarlarından Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nın (ICSG İstanbul 2019) yedincisi, bu yıl 25-26 Nisan tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Geleceğin akıllı şebekeleri ve şehirlerine yön vermesi beklenen konuların ele alınacağı ICSG İstanbul 2019'un Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Matthias Finger etkinlikte, altyapılarda verimliliği artırmak için sayısız fırsatlar sunulacağını belirtti. ICSG İstanbul 2019 ile gelişmekte olan tüm ülkeler için fikirlerin faydaya dönüşmesine öncülük etmek istediklerine dikkat çeken Finger, ICSG İstanbul 2019'da "geleneksel altyapı sınırlarının" aşılacağını vurguladı.

ICSG İstanbul 2019, Fransa Enedis Genel Sekreteri Michel Derdevet, Avusturya Cyber Grid Proje Müdürü Andraz Andolsek, Amerika Birleşik Devletleri Willdan Energy Solution Başkan Yardımcısı Dr. Mehdi Ganji, VITO Sürdürülebilir Enerji & Akıllı Şehirler Strateji Koordinatörü Guy Vekemans, IEEE PES Başkanı Prof. Dr. Saifur Rahman, 2015-2016 IEEE Asya&Pasifik Bölgesi Başkanı Ramakrishna Kappagantu, Hindistan Akıllı Şebekeler Federasyonu (GSGF) Başkanı Reji Kumar Pillai, Honeywell/W.R. Sweatt Teknoloji Yönetimi Başkanı Dr. Tariq Samad gibi küresel enerjiye yön veren isimleri konuşmacı olarak ağırlayacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:37 Kaynak: DHA

Haliç, İstanbul, Ekonomi
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