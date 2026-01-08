ICSV32 Kongresi İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

ICSV32 Kongresi İstanbul'da

ICSV32 Kongresi İstanbul\'da
08.01.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü bilim insanları, 5-10 Temmuz'da İstanbul'da 32'nci Uluslararası Ses ve Titreşim Kongresi'nde bir araya gelecek.

TÜRK Akustik Derneği (TAKDER) ile Uluslararası Akustik ve Titreşim Enstitüsü (IIAV) dünyanın dört bir yanından bilim insanları ve mühendisleri, 5-10 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan 32'nci Uluslararası Ses ve Titreşim Kongresi'nde (ICSV32) bir araya getirecek.

Türk Akustik Derneği (TAKDER) ve Uluslararası Akustik ve Titreşim Enstitüsü (IIAV) ev sahipliğinde, 5-10 Temmuz tarihlerinde dünyanın dört bir yanından gelecek katılımcılarla 32'nci Uluslararası Ses ve Titreşim Kongresi düzenlenecek.

Her yıl farklı bir ülkede gerçekleşen ICSV Kongresi, araştırmacıların ve sektör profesyonellerinin en son çalışmalarını, yenilikçi fikirlerini ve uygulamalarını paylaşmaları için platform sunuyor. Temmuz 2025'te Kore'de düzenlenen 31'inci Uluslararası Ses ve Titreşim Kongresi'ne, Türkiye adına katılan TAKDER adına konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Konca Şaher, "Yönetim Kurulu olarak Güney Kore'nin Incheon kentinde düzenlenen bir önceki buluşmada, yoğun ve kararlı bir çalışma yürüterek kongreyi İstanbul'a kazandırmak için büyük emek harcadık. Yüzde 80 katılımcının erkeklerden oluştuğu kongreye, Türkiye adına kadın meslektaşlarımızdan oluşan bir katılım sağlamamız hem dikkat çekti hem de güçlü bir etki yarattı. Yoğun temas ve tanıtım çabalarımız sonucunda, bir sonraki kongre olan 32. Uluslararası Ses ve Titreşim Kongresi'nin İstanbul'a alınmasını sağlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ SES VE AKUSTİK ALANINDA ULUSLARARASI BİR MERKEZ HALİNE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'

32'nci Uluslararası Ses ve Titreşim Kongresi ICSV32'nde makine, inşaat, mimarlık ve ulaştırma sektörlerinde ses, gürültü, yalıtım ve titreşim bulgularının paylaşılacağı ve üst düzey teknik bildiriler sunulacağının önemini dile getiren Şaher, "Bu kongreyle amacımız, ses ve akustik alanında Türkiye'yi uluslararası bir merkez haline getirmek ve bilim dünyasının en önemli aktörlerini İstanbul'da buluşturmaktır. Kongrede önde gelen bilim insanlarından güncel global gelişmeleri ve yeni teknolojileri uluslararası ölçekte dinleyebileceğimiz bir ortam yaratacağız. İstanbul da zengin tarihi ve modern altyapısıyla kongreye ev sahipliği yaparak, katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak" dedi.

1991 yılında üniversite öğretim üyeleri tarafından kurulan TAKDER, akustik alanında (Mimari, Gürültü, Titreşim, Sualtı dahil) çalışanları bir araya getirmeyi ve kamuoyunu bilgilendirmeyi hedefliyor. EAA ve ICA gibi önemli uluslararası kuruluşların da üyesi olan dernek, ulusal ve uluslararası bilim camiasındaki etkisini ICSV32 Kongresi'ne ev sahipliği yaparak artırmayı amaçlıyor.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Teknoloji, İstanbul, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat ICSV32 Kongresi İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

18:15
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
17:50
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:28:16. #7.11#
SON DAKİKA: ICSV32 Kongresi İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.