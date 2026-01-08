ICSV32 Kongresi İstanbul\'da

TÜRK Akustik Derneği (TAKDER) ile Uluslararası Akustik ve Titreşim Enstitüsü (IIAV) dünyanın dört bir yanından bilim insanları ve mühendisleri, 5-10 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan 32'nci Uluslararası Ses ve Titreşim Kongresi'nde (ICSV32) bir araya getirecek.

Türk Akustik Derneği (TAKDER) ve Uluslararası Akustik ve Titreşim Enstitüsü (IIAV) ev sahipliğinde, 5-10 Temmuz tarihlerinde dünyanın dört bir yanından gelecek katılımcılarla 32'nci Uluslararası Ses ve Titreşim Kongresi düzenlenecek.

Her yıl farklı bir ülkede gerçekleşen ICSV Kongresi, araştırmacıların ve sektör profesyonellerinin en son çalışmalarını, yenilikçi fikirlerini ve uygulamalarını paylaşmaları için platform sunuyor. Temmuz 2025'te Kore'de düzenlenen 31'inci Uluslararası Ses ve Titreşim Kongresi'ne, Türkiye adına katılan TAKDER adına konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Konca Şaher, "Yönetim Kurulu olarak Güney Kore'nin Incheon kentinde düzenlenen bir önceki buluşmada, yoğun ve kararlı bir çalışma yürüterek kongreyi İstanbul'a kazandırmak için büyük emek harcadık. Yüzde 80 katılımcının erkeklerden oluştuğu kongreye, Türkiye adına kadın meslektaşlarımızdan oluşan bir katılım sağlamamız hem dikkat çekti hem de güçlü bir etki yarattı. Yoğun temas ve tanıtım çabalarımız sonucunda, bir sonraki kongre olan 32. Uluslararası Ses ve Titreşim Kongresi'nin İstanbul'a alınmasını sağlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ SES VE AKUSTİK ALANINDA ULUSLARARASI BİR MERKEZ HALİNE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'

32'nci Uluslararası Ses ve Titreşim Kongresi ICSV32'nde makine, inşaat, mimarlık ve ulaştırma sektörlerinde ses, gürültü, yalıtım ve titreşim bulgularının paylaşılacağı ve üst düzey teknik bildiriler sunulacağının önemini dile getiren Şaher, "Bu kongreyle amacımız, ses ve akustik alanında Türkiye'yi uluslararası bir merkez haline getirmek ve bilim dünyasının en önemli aktörlerini İstanbul'da buluşturmaktır. Kongrede önde gelen bilim insanlarından güncel global gelişmeleri ve yeni teknolojileri uluslararası ölçekte dinleyebileceğimiz bir ortam yaratacağız. İstanbul da zengin tarihi ve modern altyapısıyla kongreye ev sahipliği yaparak, katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak" dedi.

1991 yılında üniversite öğretim üyeleri tarafından kurulan TAKDER, akustik alanında (Mimari, Gürültü, Titreşim, Sualtı dahil) çalışanları bir araya getirmeyi ve kamuoyunu bilgilendirmeyi hedefliyor. EAA ve ICA gibi önemli uluslararası kuruluşların da üyesi olan dernek, ulusal ve uluslararası bilim camiasındaki etkisini ICSV32 Kongresi'ne ev sahipliği yaparak artırmayı amaçlıyor.