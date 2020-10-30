İDDEF'ten Fransa'ya kınama - Son Dakika

İDDEF'ten Fransa'ya kınama

30.10.2020 11:52
İDDEF'ten Fransa'ya kınama, System.String[]

Fransa'nın İslamiyet'i hedef alan uygulamalarına farklı coğrafyalardan tepki gelmeye devam ediyor.

Fransa'nın İslamiyet'i hedef alan uygulamalarına farklı coğrafyalardan tepki gelmeye devam ediyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Burkina Faso Temsilcisi Ali Ganemi ülkede düzenlenen Mevlid-i Şerif programında, Fransa'nın ayrılıkçı uygulamalar ve hakaretleri kınanırken, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan savaşa ilişkin de yorumda bulundu. Federasyonun hayırseverlerin desteğiyle inşa ettiği medrese ve mescitlerde hoca, talebe ve Müslüman halkın katıldığı Mevlid-i Şerif programında Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve naatlarla anılırken, programda Türkiye'nin dünyanın her yerindeki Müslümanlara sahip çıktığı ve kardeşlik bağlarının çok güçlü olduğu vurgulandı.

Programda Türkçe konuşan ve dua eden Ali Ganemi, "Dağlık Karabağ bölgesini işgal eden Ermenistan dünyayı 5'ten ibaret sanan küresel güçler tarafından aldığı destekle 27 yıl boyunca gerçekleştirdiği soykırım gerçekleştirdi. Küresel güçler dünya tanık olsa bile, Müslümanlar üzülsün ve zillet altında kalsın, yoksulluk ve sefalet içinde olsunlar diye medyaları aracılığıyla Ermenistan'ı haklı çıkardılar. Allah Azerbaycan ordusuna zafer nasip etsin" dedi.

"Recep Tayyip Erdoğan, halkıyla birlikte tarih yazıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarih yazdığını vurgulayan Ganemi, "Kaderin üstünde bir kader vardır diyen, göklerden gelen karara inanan, dünyanın 5'ten büyük olduğunu savunan dava adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sadık Türk halkı ile yeniden tarih yazmasına tanık olmaktan çok mutluyuz" diye konuştu. - İSTANBUL

İDDEF'ten Fransa'ya kınama
İDDEF'ten Fransa'ya kınama

Ermenistan, Azerbaycan, İslamiyet, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İDDEF'ten Fransa'ya kınama - Son Dakika


Son Dakika

Son 16 golün 10'unu bizim çocukların attığı Lille, Avrupa'da bir ilki başardı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Son Dakika! Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili hastaneden ilk açıklama: Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu Son Dakika! Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! Kıdemli albay öldürüldü Sakarya için korkutan uyarı: "Şu ana kadarki en yüksek seviyedeyiz" Fransa'yı kana bulayan Tunuslu mültecinin ilk görüntüsü ortaya çıktı Prof. Dr. Ceyhan: Önceden neredeyse hiç görülmeyen çocuk vaka sayıları toplumda oldukça arttı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Dilay Kemer için spor ve medya dünyasından birçok isim başsağlığı mesajı paylaştı Hayatını kaybeden Dilay Kemer için spor ve medya dünyasından birçok isim başsağlığı mesajı paylaştı         
11:46
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısındaki artış hiçbir dönem kontrolümüz dışına çıkmadı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısındaki artış hiçbir dönem kontrolümüz dışına çıkmadı         
11:26
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor         
10:59
Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu         
10:37
11 senedir verdiği hukuk mücadelesinden zaferle ayrıldı: Ayıplı çıkan sıfır aracı yenisiyle değiştirecek 11 senedir verdiği hukuk mücadelesinden zaferle ayrıldı: Ayıplı çıkan sıfır aracı yenisiyle değiştirecek         
10:27
Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti         
09:56
Trafikte ilginç anlar: Motosikleti at sürer gibi 'kamçılayan' vatandaş cep telefonu kamerasına yansıdı Trafikte ilginç anlar: Motosikleti at sürer gibi 'kamçılayan' vatandaş cep telefonu kamerasına yansıdı         
09:51
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı         
09:23
Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu         
07:45
Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı         
07:35
11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı         
23:55
Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi         
21:03
Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor         
20:00
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 11:57:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İDDEF'ten Fransa'ya kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei