İdo Tatlıses\'ten aile tartışmalarına yanıt: Kabuğumda kalmayı tercih ediyorum

Şarkıcı İdo Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile kardeşleri arasında zaman zaman kamuoyuna yansıyan anlaşmazlıklar hakkında konuştu. Hürriyet'e evinde röportaj veren Tatlıses, bu tartışmalarda taraf tutmadığını ve sessizliğini korumayı sürdürdüğünü söyledi.

Tatlıses, "Baba-çocuk arasında yaşanan şeyler. Benim bir şey söylemem saçma olur" dedi. Yaşananları kendisinin de televizyondan öğrendiğini anlatan şarkıcı, "Ben hâlâ kendi kabuğumdayım yani. Kabuğumda kalmayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı. Tartışmaların gündeme gelmesinin kendisini rahatsız ettiğini ancak kafasına takmadığını da ekledi.

"BENİ HİÇBİR ŞEY YIKAMAZ"

Tatlıses, yeni single'ı "Yıkılmayız Öyle"de babasının "Mutlu Ol Yeter" adlı eserinin müziğini kullandığını hatırlattı ve bunu babasına bir selam olarak tanımladı. Şarkının sözlerinden yola çıkan soruya ise "Beni hiçbir şey yıkamaz. Çünkü hayat yıkılacak bir yer değil" yanıtını verdi.

Uzun süredir şort ve eşofmanla sahneye çıkan şarkıcı, tarzını da değiştirdi. Artık konserlerde takım elbise giydiğini ve DJ yerine orkestrayla sahne aldığını belirten Tatlıses, bu değişimi "Şortlu İdo gitti, bambaşka bir İdo geldi" sözleriyle özetledi.

Babasının müziğine de değinen Tatlıses, "İbrahim Tatlıses tek. Bir tane daha olması imkânsız" dedi. Kendisinin daha çok pop müzik yaptığını söyleyen şarkıcı, babasının yeteneğinin yüzde 1'ine sahip olmayı isteyeceğini dile getirdi.

Tatlıses, YouTube'da yayınlanan "İdo Show" programının yeni bölümlerinin kasım sonunda başlayacağını açıkladı. Şarkıcı ayrıca "Peri" adlı yeni şarkısını ve Bilal Sonses'ten aldığı bir şarkıyı yakında yayınlayacaklarını söyledi.