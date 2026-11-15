İdo Tatlıses'ten aile tartışmalarına yanıt: Kabuğumda kalmayı tercih ediyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İdo Tatlıses'ten aile tartışmalarına yanıt: Kabuğumda kalmayı tercih ediyorum

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İdo Tatlıses\'ten aile tartışmalarına yanıt: Kabuğumda kalmayı tercih ediyorum
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum

Şarkıcı İdo Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile kardeşleri arasında zaman zaman yaşanan tartışmalarda sessiz kalmayı seçtiğini söyledi. Tatlıses, yeni single'ını ve değişen sahne tarzını da anlattı.

Şarkıcı İdo Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile kardeşleri arasında zaman zaman kamuoyuna yansıyan anlaşmazlıklar hakkında konuştu. Hürriyet'e evinde röportaj veren Tatlıses, bu tartışmalarda taraf tutmadığını ve sessizliğini korumayı sürdürdüğünü söyledi.

Tatlıses, "Baba-çocuk arasında yaşanan şeyler. Benim bir şey söylemem saçma olur" dedi. Yaşananları kendisinin de televizyondan öğrendiğini anlatan şarkıcı, "Ben hâlâ kendi kabuğumdayım yani. Kabuğumda kalmayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı. Tartışmaların gündeme gelmesinin kendisini rahatsız ettiğini ancak kafasına takmadığını da ekledi.

"BENİ HİÇBİR ŞEY YIKAMAZ"

Tatlıses, yeni single'ı "Yıkılmayız Öyle"de babasının "Mutlu Ol Yeter" adlı eserinin müziğini kullandığını hatırlattı ve bunu babasına bir selam olarak tanımladı. Şarkının sözlerinden yola çıkan soruya ise "Beni hiçbir şey yıkamaz. Çünkü hayat yıkılacak bir yer değil" yanıtını verdi.

İdo Tatlıses'ten aile tartışmalarına yanıt: Kabuğumda kalmayı tercih ediyorum

Uzun süredir şort ve eşofmanla sahneye çıkan şarkıcı, tarzını da değiştirdi. Artık konserlerde takım elbise giydiğini ve DJ yerine orkestrayla sahne aldığını belirten Tatlıses, bu değişimi "Şortlu İdo gitti, bambaşka bir İdo geldi" sözleriyle özetledi.

Babasının müziğine de değinen Tatlıses, "İbrahim Tatlıses tek. Bir tane daha olması imkânsız" dedi. Kendisinin daha çok pop müzik yaptığını söyleyen şarkıcı, babasının yeteneğinin yüzde 1'ine sahip olmayı isteyeceğini dile getirdi.

İdo Tatlıses'ten aile tartışmalarına yanıt: Kabuğumda kalmayı tercih ediyorum

Tatlıses, YouTube'da yayınlanan "İdo Show" programının yeni bölümlerinin kasım sonunda başlayacağını açıkladı. Şarkıcı ayrıca "Peri" adlı yeni şarkısını ve Bilal Sonses'ten aldığı bir şarkıyı yakında yayınlayacaklarını söyledi.

İbrahim Tatlısesİdo TatlısesMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Sam Fisher Sam Fisher:
    Aman orda kal dışarıya sakın çıkma. Yeterince sıkıntımız var foncular hırsızlar arsızlar tacizciler.....bide senle uğraşmayalım.... 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi Görevliye söyledikleri şaşırttı Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı
İran, ABD’nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu
“Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut’tan Bilginer’e ağır sözler “Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut'tan Bilginer'e ağır sözler
Latin Grammy’ye öyle bir kıyafetle geldi ki Görenler gerçek sandı Latin Grammy'ye öyle bir kıyafetle geldi ki! Görenler gerçek sandı
11:52
Milei’nin şovları tartışılırken Arjantin’in borcu 532 milyar dolara ulaştı
Milei'nin şovları tartışılırken Arjantin'in borcu 532 milyar dolara ulaştı
10:49
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 Ocak’ta her şey değişecek
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek
10:22
MediaMarkt’ın çatı şirketi Çinli JD.com’a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
MediaMarkt'ın çatı şirketi Çinli JD.com'a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
10:14
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
09:48
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi 9 bin 441 TL cezası var
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var
08:55
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama’nın 3 yıllık filmi akla geldi
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama'nın 3 yıllık filmi akla geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 12:15:53. #.0.2#
SON DAKİKA: İdo Tatlıses'ten aile tartışmalarına yanıt: Kabuğumda kalmayı tercih ediyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android