Iğdır'da 3 Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Iğdır'da 3 Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Iğdır'da 3 Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
27.01.2026 14:47
Iğdır'da yapılan operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi tutuklandı.

Iğdır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Tuzluca ilçesinde düzenlenen operasyonda "Kasten yaralama/dolandırıcılık" suçlarından 13 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K., "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan R.K. ile yine aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Iğdır, Suç, Son Dakika

