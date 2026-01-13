Iğdır'da 5 düzensiz göçmen yakalanırken bir şüpheli "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
Operasyon kapsamında kent merkezinde durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 2'si kadın 5 düzensiz göçmen ile araç sürücüsü F.G'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.G. göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanırken 5 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?