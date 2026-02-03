Iğdır\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Silah Kaçakçılığı" olaylarının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Silah Kaçakçılığı" olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sunucu operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen M.P. ve L.P. isimli şahıslar yakalandı. 1 adet AK-47 Uzun Namlulu silah 1 adet Ruhsatsız Tabanca, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 64 adet 7.62 mm çapında Kalaşnikof Fişeği ve 51 adet Tabanca Mermisi ele geçirildi.

Mahkemeye sevk edilen M.P. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - IĞDIR