İHH'nın kurban çalışmaları için Togo'da bulunan ekibi kaza geçirdi

Bursa ve Trabzon gönüllülerinden Mehmet Ali Akpınar ile Mustafa Aydın'ın yaralandığı aktarılan paylaşımda, "Vefat eden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı cemil niyaz ederiz. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

İHH'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kurban çalışmaları için Togo'da bulunan Bursa personeli Ercan Ersoy, Gaziantep gönüllüsü Resul Çerezoğlu ve Togo'daki gönüllüleri İbrahim Chabane'nin trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: AA

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