İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü öğrencilerle buluştu - Son Dakika

İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Uşak Üniversitesi Haber Topluluğu öğrencileri tarafından 'Sektör Temsilcileri ile Öğrenci Buluşmaları' kapsamında İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Refik Fidan ile 'Ajans ve Savaş Muhabirliği' söyleşi gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü öğrencilerle buluştu, System.String[]

Uşak Üniversitesi Haber Topluluğu öğrencileri tarafından 'Sektör Temsilcileri ile Öğrenci Buluşmaları' kapsamında İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Refik Fidan ile 'Ajans ve Savaş Muhabirliği' söyleşi gerçekleştirildi.


Uşak Üniversitesi Mustafa Kemal Paşa Amfisinde gerçekleştirilen etkinlikte İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Refik Fidan öğrencilerle buluştu. Etkinliğe öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan topluluk başkanı Özlem Kara, "Haber Topluluğu ailesi olarak gazeteciliği, haberciliğin değerlerini öğrenmek adına gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde bizlere destek veren topluluk danışmanımız Dr. Didem Deniz Anamur hocamıza, dekan hocamıza, sponsorlarımıza ve sevgili konuğumuza bizim kırmayıp burada bizlere deneyimlerini paylaştığı için çok teşekkür ediyorum" dedi.


Konuşmasında topluluk öğrencilerin özveri ile çalıştığını belirten topluluk danışmanı Dr. Didem Deniz Anamur, "Öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Kendi çabaları ile sektör temsilcilerini öğrencilerimizle buluşturuyorlar. üniversitemize sektörün değerli isimlerini getiriyorlar. Bunu tamamıyla kendi çabalarıyla yapıyorlar, sponsor buluyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.


"Pes edecekseniz hiç başlamayın"


Mesleğe nasıl başladığını, deneyimlerini öğrenciler ile paylaşan Fidan konuşmasının devamında, "Okulda aldığınız teorik eğitimi sahada görmüyorsunuz. Saha bambaşka bir yer. Okulda aldığınız iyi eğitim ile sahayı harmanlamak gerekiyor. Yılmayın, vazgeçmeyin, pes etmeyin. Eğer pes edecekseniz hiç başlamayın" diye konuştu.


Program Fidan'ın savaş muhabirliğine dair videolu sunumunun ardından, topluluk başkan ve başkan yardımcılarının teşekkür belgesini takdim etmesiyle sona erdi. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı, Uşak Üniversitesi, Ajans, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:29 Kaynak: İHA
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