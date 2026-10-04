İkizler büyüdü! İbrahim Tatlıses'in torunlarının son hali - Son Dakika
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İkizler büyüdü! İbrahim Tatlıses'in torunlarının son hali

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İkizler büyüdü! İbrahim Tatlıses\'in torunlarının son hali
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Türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir büyüdü. Şefkatli, sevimli ikizlerinin son hallerini takipçileriyle paylaştı.

Türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz çocukları İbrahim Ayel ve Sinan Emir büyüdü. Şefkatli, ikiz oğullarının son hallerini takipçileriyle paylaştı.

İkizler büyüdü! İbrahim Tatlıses'in torunlarının son hali

İKİZLERİN SON HALLERİNİ PAYLAŞTI

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir, ailenin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Şefkatli, oğullarının yeni karelerini Instagram hesabından yayınladı.

İkizler büyüdü! İbrahim Tatlıses'in torunlarının son hali

İBRAHİM TATLISES'İN TORUNLARI BÜYÜDÜ

Paylaşılan karelerde ikizlerin büyüdükleri dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in torunları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in son halleri böylece ortaya çıktı.

İkizler büyüdü! İbrahim Tatlıses'in torunlarının son hali
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SON DAKİKA: İkizler büyüdü! İbrahim Tatlıses'in torunlarının son hali - Son Dakika
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