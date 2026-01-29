İkmal Gemisi Töreni ve Toplantı - Son Dakika
29.01.2026 14:38
Savunma Bakanları, Portekiz donanması için lojistik destek gemisi töreninin ardından bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, Portekiz donanması için denizde ikmal ve lojistik destek gemisinin ilk gemi kızağa koyma töreninin ardından toplantı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, Portekiz donanması için denizde ikmal ve lojistik destek gemisinin ilk gemi kızağa koyma töreninin ardından toplantı yaptı. Her iki Bakanın başkanlığında gerçekleşen toplantıda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Portekiz Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Joo Guilherme Rosado Cartaxo Alves ve Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Jorge Manuel Nobre de Sousa da yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

