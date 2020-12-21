İl Müdürü Fillikçioğlu, milli güreşçi Cengiz'i ödüllendirdi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Dünya Kupası'nda grekoromen stilde 72 kiloda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cengiz Arslan'ı ödüllendirdi.

Grekoromen stilde 72 kiloda milli güreşçi Cengiz Arslan, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Moldova'dan Valentin Petic'i yenerek bronz madalya kazandı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 72 kiloda mindere çıkan Cengiz Arslan, bronz madalya maçında Moldovalı rakibi Petic'le karşılaştı. Rakibini 5-1 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalya elde ederek tamamladı.

Fillikçioğlu milli güreşçi Cengiz'i makamında ağırladı

Spor hayatına Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezi'nde başlayan Cengiz Arslan, İl Müdürü Fillikçioğlu'nu, Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan'ı ve Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Serdar Küçük'ü ziyaret etti. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Milli Güreşçi Cengiz Arslan'ı makamında ağırladı. Gurur duyulacak büyük bir başarıya imza attığını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, Aydın'lı Milli Güreşçi Cengiz'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve buket çiçek, Altın, Gümüş Ay Yıldızlı Rozet ile ödüllendirdi.

"Alt yapısını Aydın Sporcu Eğitim Merkezi'nde tamamladı"

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Aydın Sporcu Eğitim Merkezinde yetişen Cengiz Aslan, 2010-2016 yılları arasında ortaokul ve lise dönemlerini Sporcu Öğrenci olarak tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne transfer oldu. Öğrencilik yıllarında okullar arası Grekoromen stilde Türkiye'de çeşitli şampiyonlukları bulunan Cengiz Arslan, Uluslararası müsabakalarda U23'de Dünya Şampiyonluğu, Büyükler Dünya 2'inciliği, Avrupa 2'inciliği ve şimdi de Dünya 3'üncülüğü elde etti. - AYDIN