İl Sağlık Müdürü Açıkgöz', Aydınlılara Seslendi - Son Dakika

Kurban Bayram'nda olası vakaların önüne geçebilmek için Aydınlılara seslenen İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, bayram süresince tedbirlere uyulması gerektiğine dikkat çekti. İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, "Bu bayram güzel Aydınımız için çok önemli. Vatandaşlarımızın bayramlaşma esnasında gönülden kucaklaşmasını sosyal mesafe kurallarını riayet etmesini istiyoruz" dedi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler de açıklanmaya başladı. Turizm merkezlerinden olan Aydın'da, Kurban Bayramı tatili ile birlikte yoğunluğun artması beklenen Kuşadası ve Didim bölgelerinde olası vakaların artmasını önlemek amacıyla Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz yayınladığı mesajla Aydınlılara seslendi.

Geçtiğimiz gün Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu toplantısı sonrasında da bayram süresince alınan tedbirler belirlenirken, İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz de yayınladığı mesajla Aydınlıların Bayramı'nı kutlayarak tedbirlere uyulması konusunda uyarı da bulundu. Vatandaşların sağlığını koruyabilmesi için tedbirlere uyulmasının önemine dikkat çeken Açıkgöz, yayımladığı mesajında "Bu bayram ilimiz için çok önemli. Güzel Aydınımızın Covid-19 başarısını hep birlikte taçlandıralım. El öpme ve kucaklaşmalarımızı önümüzdeki bayramlara erteleyelim" ifadelerine yer verdi. - AYDIN